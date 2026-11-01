Bailey spiega quattro semplici regole per perdere grasso e rinforzare i muscoli anche con una vita da mamma impegnata.

Ritornare al movimento dopo la nascita di un bambino spesso sembra una sfida insormontabile. La vita quotidiana di una mamma, con notti interrotte e mille compiti da gestire, lascia poco spazio per lunghe sessioni in palestra. Tuttavia, la ricomposizione corporea – ovvero perdere grasso e costruire muscolo – è possibile anche con un tempo limitato, a patto di seguire un approccio strutturato e costante.

Bailey, coach e fondatrice di Well Mamas Coaching, ha sintetizzato la sua esperienza in quattro linee guida fondamentali. Il messaggio centrale è chiaro: non occorre puntare alla perfezione, ma piuttosto mantenere la continuità, inserendo piccoli ma efficaci accorgimenti nella routine. Di seguito trovi le quattro strategie con i dettagli pratici per applicarle subito.

1. Allenamento di forza con sovraccarico progressivo

Il sovraccarico progressivo è considerato il pilastro di un programma di ricomposizione efficace. Consiste nell’aumentare gradualmente il peso, le ripetizioni o la frequenza degli esercizi, oppure nel ridurre i periodi di riposo, in modo da sfidare continuamente i muscoli. Questo stimolo induce il corpo a riadattare e rinforzare le fibre muscolari, favorendo la crescita muscolare anche quando il tempo a disposizione è limitato.

Esercizi multi-articolari per massimizzare il risultato

Preferisci movimenti come squat, affondi, stacchi, hip thrust e panca piana: coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente, ottimizzando l’efficacia di una sessione di 30-45 minuti. Bailey sottolinea che quattro allenamenti settimanali, ciascuno di meno di mezz’ora, sono più che sufficienti se eseguiti con progressivo aumento di carico e con esercizi composti.

2. Apporto proteico adeguato ad ogni pasto

Il ruolo delle proteine nella riparazione e sintesi muscolare è ampiamente documentato. Senza un apporto sufficiente, le fibre muscolari danneggiate dall’allenamento non possono ricostruirsi al meglio. Bailey consiglia di puntare a circa 30 g di proteine per pasto, quantità che corrisponde a studi che mostrano miglioramenti significativi nella massa magra e nella forza sia nella parte superiore che inferiore del corpo.

Fonti proteiche facili da inserire nella dieta

Tra le opzioni più pratiche troviamo carne magra, legumi, yogurt greco, ricotta, cottage cheese e tonno in scatola. Questi alimenti sono veloci da preparare, poco costosi e aiutano a raggiungere l’obiettivo proteico senza richiedere complesse ricette o lunghi tempi di cottura.

3. Deficit calorico moderato per favorire la perdita di grasso

Per ridurre il tessuto adiposo è necessario creare un deficit calorico, ossia consumare meno calorie di quelle bruciate. Tuttavia, l’entità del deficit è cruciale: un taglio troppo drastico (oltre 500 kcal) può compromettere la crescita muscolare e ridurre il metabolismo basale. Bailey suggerisce un margine di 200-400 kcal al di sotto del fabbisogno di mantenimento, sufficiente a far “bruciare” il grasso senza intaccare la massa muscolare.

Calorie in più per le mamme che allattano

Per le neomamme che allattano, è consigliabile aggiungere tra 400 e 800 kcal al fabbisogno calcolato, in modo da garantire un adeguato apporto energetico sia per il latte che per il proprio corpo.

4. Priorità al sonno e al recupero

Il sonno è il momento in cui i muscoli si rigenerano e si consolidano. Privarsi di un riposo adeguato può ostacolare sia la perdita di grasso sia la costruzione di massa muscolare. Bailey ricorda che, anche se non è realistico puntare a otto ore ininterrotte, trovare qualche minuto in più è fondamentale: spegnere il cellulare prima di dormire, limitare lo scrolling infinito o ridurre il tempo davanti alla TV possono fare la differenza.

Gestire stress e cortisolo

Elevati livelli di cortisolo, spesso legati a stress cronico, interferiscono con i processi anabolici dei muscoli. Brevi camminate all’aperto, esercizi di respirazione profonda o anche una breve meditazione sotto la doccia aiutano a ridurre lo stress e a creare finestre di recupero più efficaci.