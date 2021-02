Comodi, pratici, versatili con un tocco di stile sempre presente: la tendenza che non passa mai di moda è quella degli stivali alti con tacco o flat.

Stivali alti con tacco o flat: tendenza

Che arrivino al ginocchio o anche sopra, gli stivali alti con tacco o flat sono la calzatura perfetta per ogni stagione.

In autunno e in inverno sono perfetti con gonne di lana, jeans aderenti, maglioni oversize da abbinare a un cappotto elegante. In primavera si abbinano con vestiti leggeri e svolazzanti, con un bel blazer colorato ma anche un bel cardigan.

Col tacco largo o più stretto, con la zeppa o flat, gli stivali alti sono davvero delle calzature super versatili. Otticamente slanciano la gamba e la sfinano, allo stesso tempo rendono i look super glam e non sono mai fuori luogo.

Ideali per le occasioni eleganti, si prestano benissimo anche a look più casual da indossare tutti i giorni. Per personalizzare al massimo l’outfit si possono scegliere delle calze o collant particolari, dalle fantasie stravaganti o dall’effetto vedo-non vedo.

Dai classici cuissards ai più rock combat boots, dagli stivali con gamba rigida bon ton a quelli più morbidi e aderenti per un effetto sexy, senza dimenticare quelli a fantasia pelle di serpente.

Ecco i modelli più belli di stivali alti sia con tacco che flat che non conoscono stagione.

I modelli più belli

I cuissards sono il grande classico degli stivali alti. Riscoperti da qualche stagione continuano a dominare il mondo delle calzature. La loro altezza sopra al ginocchio rende le gambe più lunghe, soprattutto se il modello che si indossa ha il tacco. Perfetti sia con pantaloni che con gonne, sono veramente versatili.

Per chi ha un’anima rock e ama esprimersi attraverso l’abbigliamento, gli stivali alti perfetti sono i combat boots. Stringati o senza stringhe, neri o in altri colori, non ci si stanca mai di loro. Sono super glam ma estremamente comodi, perfetti anche per chi desidera indossarli per un’intera giornata. Tra gli abbinamenti più di tendenza c’è quello con il denim, dai jeans, alle salopette.

Eleganti, bon ton e ideali per i look più eleganti. Gli stivali alti a gamba rigida si prestano benissimo per completare outfit con completi eleganti formati da una gonna al ginocchio, ma sono molto belli anche con un paio di jeans skinny. Si passa dal classico e intramontabile nero al marrone per un effetto country.

Seguono la forma della gamba e la avvolgono per un effetto super sensuale. Gli stivali alti a gamba morbida sono perfetti da indossare con gonne o vestiti, senza calze visibili, ideali quindi per la stagione primaverile. Si sposano benissimo con un bel cardigan lungo o con una camicia a quadri.

Calzature che da sole creano il look: si tratta degli stivali pitonati. Si prestano a diversi look: dal maglione oversize al maxi abito, passando dall’outfit con gli slouchy pants da inserire all’interno. Mai banali, sono l’ideale per rendere prezioso e unico un look monocolore.