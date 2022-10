Soraia Allam Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini & Donne e attuale fidanzata di Luca Salatino, è super innamorata del suo uomo. L’amore tra i due è nato nello studio del dating show di Maria De Filippi e pare non essersi mai fermato.

Soraia attualmente è a casa, mentre il fidanzato Luca si trova dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Soraia Ceruti: chi è l’ex corteggiatrice

Soraia Allam Ceruti è nata a Como il 20 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 28 anni. Nonostante sia nata in Italia, Soraia ha origini egiziane come dimostra il suo nome intero.

È una persona molto riservata, tant’è che non si hanno particolari informazioni riguardo la sua infanzia e la sua vita familiare.

Stando a quanto riportato sui suoi social (il suo profilo Instagram conta più di 167 mila follower), Soraia Ceruti avrebbe lavorato come impiegata e avrebbe anche frequentato un corso di marketing proprio nel settore immobiliare.

Tra le sue passioni compare il fitness, ma ama anche molto stare all’aria aperta, viaggiare e andare al mare: semplice, vera e genuina, Soraia Ceruti ha fatto innamorare l’ex tronista e attuale gieffino Luca Salatino.

Sapevate che l’ex corteggiatrice aveva deciso di partecipare a Uomini & Donne per gioco? Le sue amiche, infatti, avevano provveduto a iscriverla senza dirle nulla e, a quanto pare, tale mossa ha realmente funzionato: Soraia Ceruti è stata chiamata dalla redazione ben due volte! La prima volta si è trovata costretta a rifiutare perché oggettivamente non interessata ai tronisti presenti, mentre la seconda volta ha deciso di accettare scendendo proprio per Luca Salatino. Dopo un’iniziale demoralizzazione e ansia da telecamere, Soraia Ceruti si è lasciata andare e ha deciso di mettersi completamente alla prova dando tutta se stessa, superando così ansie e paure: non è un caso se uno dei suoi tatuaggi (forse l’unico) sia proprio la scritta No fear (niente paura) tatuata sul lato sinistro esterno del costato.

L’esperienza a Uomini & Donne le porta fortuna e Soraia Ceruti esce dal programma con Salatino, l’attuale fidanzato. I due hanno deciso immediatamente di mettersi alla prova, cercando di superare anche le distanze, dato che Salatino vive a Roma e lei a Como. Stando a quanto affermato dal fidanzato Luca Salatino, concorrente del Gf Vip 2022, starebbero per ricevere le chiavi della loro casa: una nuova avventura sta per cominciare!

Soraia Ceruti in difesa del fidanzato al Gf Vip

Luca Salatino è stato criticato da alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello Vip dopo essersi lasciato fare un massaggio da Nikita Pelizon. Tra le persone che hanno voluto esprimere un giudizio è apparsa anche Cristina Quaranta, che ha giudicato il gesto evitabile e poco rispettoso. Salatino, dal canto suo, ha voluto difendersi cercando di spiegare la sua posizione di non malizia nei confronti di Nikita Pelizon, ma le voci e le discussioni erano ormai già esplose.

Salatino, stressato e stanco dalla situazione creatasi, ha anche minacciato di abbandonare il gioco, secondo lui poco adatto alla sua persona e a alla sua sensibilità.

Soraia Ceruti, che segue il programma h 24 da casa, ha voluto aspettare qualche giorno per poi esprimere la sua opinione a riguardo, scagliandosi prima con Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, poi offrendo il suo totale supporto al fidanzato:

Per quanto riguarda te amore mio, ricordati le parole che ti ho detto quando ci siamo visti l’ultima volta, prima di entrare. Fissatele in testa. Quando qualcuno ti provoca, tu spiega quello che pensi, rispondi e te ne vai e poi farai le tue valutazioni. Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia; ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su di te.

L’amore, ancora una volta, ha superato la malizia forzata e le insinuazioni: Soraia Ceruti è convinta del suo sentimento e, soprattutto, è convinta del suo uomo.