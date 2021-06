Le unghie sono tra le parti del nostro corpo a subire i risultati di stress, uso di prodotti troppo aggressivi e una dieta squilibrata. Quando le troviamo deboli, che si sfaldano molto facilmente e con la presenza di piccoli segni bianchi sulla superficie, molto probabilmente la causa si può trovare nella carenza di qualche importante elemento nella nostra alimentazione.

Scopriamo quindi cosa mangiare per avere unghie più forti, sane e belle.

Unghie forti cosa mangiare

Le mani sono il nostro primo biglietto da visita. Per questo bisogna prendersene cura, dalla pelle alle unghie. Prima di tutto, vietato rosicchiarsele, le nostre unghie non sono uno snack. In secondo luogo bisogna imparare ad avere una dieta più equilibrata.

Se la situazione persiste però, la miglior cosa da fare è rivolgersi ad un dermatolo esperto.

Unghie forti cosa mangiare: gli alimenti ricchi di ferro

Se notate che le vostre unghie si sfaldano facilmente, la causa potrebbe essere una forte carenza di ferro. Per assumerlo, a tavola non devono mancare alimenti come pollo, tacchino o comunque carne bianca, legumi come fagioli, ceci, lenticchie e anche uova.

Unghie forti cosa mangiare: gli alimenti ricchi di collagene

Il collagene è tra le proteine più importanti per il mantenimento di una giovinezza cellulare più duratura, non solo per la pelle, ma anche per quanto riguarda le nostre unghie.

Alimenti come pesce, in particolar modo salmone e frutti di mare e ancora una volta, uova ne agevolano la produzione.

Unghie forti cosa mangiare: l’importanza della vitamina H

La vitamina H, o biotina, stimola la produzione di cheratina, una delle sostanze che accomuna le unghie ai capelli e che le rende molto più resistenti. Anche in questo caso si può trovare in alimenti come legumi e uova, nelle verdure, nel latte e nella frutta secca.

Unghie forti cosa mangiare: l’importanza della vitamina C

La vitamina C agevola l’assimiliazione di molte sostanze contenute negli alimenti che abbiamo già elencato. La si può trovare in moltissima frutta, tra cui kiwi, fragole, limone e frutti di bosco. Ma anche in molte verdure in foglia come rucola, lattuga, spinaci e radicchio.

Unghie forti cosa mangiare: semi e cereali integrali

I cereali integrali (non quelli raffinati) contengono una forte presenza di ferro, silicio e zinco. Tra tutti, il miglio è ricco di vitamine, proteine, antiossidanti e sali minerali, tutte sostanze molto utili per il benessere delle unghie.

Anche i semi di lino sono un toccasana per la presenza di proprietà nutritive utili per tantissime cose tra cui capelli e unghie. Sono infatti ricchi di minerali, vitamine, proteine e acidi grassi.

Unghie forti cosa mangiare: consigli per una dieta equilibrata

Quando si parla di dieta equilibrata è importante anche specificare che non bisogna mischiare più alimenti con composizione simile nello stesso pasto. Per esempio, non bisogna mischiare troppe proteine mangiando carne subito dopo, magari, uova.

Potreste scoprire poi, che imparare ad avere un’alimentazione corretta può essere divertente quanto giocare al “Piccolo Chimico”. Questo perché alcune sostanze agiscono meglio se abbinate con altre. La vitamina C tra tutte infatti, agevola la produzione e l’assorbimento di ferro e collagene.