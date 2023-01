Sky Rojo 3: cast della nuova stagione

Sky Rojo è una produzione spagnola realizzata per Netflix e distribuita a livello internazionale che, grazie al riscontro ottenuto, è riuscita ad arrivare alla terza stagione.

Sky Rojo 3: il cast

Le nuove puntate, 8 episodi che si sommano ai 16 precedenti, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 gennaio 2023 e decreteranno la fine ufficiale – almeno stando a quanto attualmente confermato dai produttori – della storia di Coral, Wendy e Gina.

Proprio come preannunciato da Netflix all’uscita del teaser e alla conferma della data di rilascio, sembra che dalla terza stagione dovremo aspettarci molta azione e molti colpi di scena: “Più grande è la calma, più selvaggia è la tempesta. #SkyRojo3, l’inseguimento finale” ha infatti scritto il network rilasciando la conferma della data.

Le tre prostitute protagoniste sono infatti solo momentaneamente convinte di essere riuscite a fuggire al loro persecutore, Romeo, ma dovranno presto ricredersi e rinunciare nuovamente alla prospettiva di una vita tranquilla e spensierata.

Nei loro panni troveremo ancora una volta Verónica Sánchez (nel ruolo di Coral), Lali Espósito nel ruolo di Wendy e Yany Prado nel ruolo di Gina.

All’interno del cast rivedremo anche Miguel Ángel Silvestre nei panni di Moisés, Asier Etxeandia in quelli di Romeo ed Enric Auquer nella parte di di Christian.

Ci saranno poi alcuni membri ricorrenti del cast, ovvero: Carmen Santamaría nelle vesti di Charlotte, Cecilia Gómez nel ruolo di Gata, Godeliv Van den Brandt nella parte di Rubí, Penélope Guerrero nei panni di Tsunami, Luisa Vides in quelli di Lupe, Niko Verona nel ruolo di Cachopo, Chani Martín nel ruolo di Fernando, Paco Inestrosa nelle vesti di Arcadio, Iván Yao in quelle di Xuan, Antonio Fdez in qualità di Tony e infine Daniel Prim come Walter.

Sky Rojo 3: produzione

Come sappiamo, Sky Rojo porta la firma di un produttore spagnolo ormai di grande successo: Alex Pina, che abbiamo già visto all’opera con la più che fortunata Casa di carta e con Vis a Vis. Per Sky Rojo, Pina ha lavorato con Esther Martínez Lobato. Ad affiancare il duo anche Jesús Colmenar in qualità di produttore esecutivo. Colmenar fa anche parte del team di co-registi della serie, che comprende Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas e Eduardo Chapero-Jackson. La serie Netflix è prodotta dalla Vancouver Media con sede a Madrid.

Pare che fin dal progetto iniziale, per Alex Pina Sky Rojo doveva riuscire a spingersi oltre la seconda stagione. A conti fatti il produttore è giunto al suo obiettivo con il favore del pubblico e dalla produzione stessa, ma Sky Rojo sembra comunque destinato a fermarsi alla terza stagione. Non si tratta di una cancellazione del prodotto, ma dell’esaurimento naturale della storia che Pina – forse imparando un po’ la lezione dalla Casa di carta – sembrerebbe non intenzionato a stiracchiare oltre la terza stagione. Vedremo se sarà effettivamente così una volta rilasciata la terza stagione e ricevuti i dati di ascolto e accoglienza da parte del pubblico.

D’altro canto, Pina aveva lasciato intendere che i personaggi principali ben si presterebbero a molteplici sviluppi narrativi. “Naturalmente, i personaggi potrebbero fare molta strada e alla fine è questo che determina la possibilità di avere un’altra stagione o meno. È il design dei personaggi”, aveva dichiarato. Quindi, come sempre, mai dire mai…