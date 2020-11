Prendersi cura di noi e della nostra pelle è fondamentale: oltre a giovarne il corpo, ne giova lo spirito. Tutti i trattamenti di bellezza sono una coccola a cui è impossibile rinunciare, ci fanno rilassare e distrarre almeno un po’ dalla vita quotidiana.

E farli anche a casa è del tutto fattibile! Ad esempio, lo scrub corpo è un momento di benessere, veramente facile da replicare che non richiede né troppi “attrezzi del mestiere” né troppi prodotti che ungono e sporcano. In particolare, negli ultimi tempi, è molto diffuso ed amato dalle celebrities lo skin brushing: vediamo che cos’è, come si usa e quali sono i benefici.

Skin brushing: che cos’è?

Cerchiamo di capire meglio che cosa è lo dry skin brushing, traducendo in italiano il suo significato letterale, ovvero “spazzolatura a secco della pelle“.

Per spiegarla meglio, questo rituale di bellezza parte dalla concezione che la pelle è l’organo più grande del nostro corpo. Ma se da una parte costituisce lo strato protettivo di tutta la nostra superficie corporea, dall’altra è anche essa stessa una barriera permeabile. Quindi, per espellere le tossine in eccesso, si ha bisogno di un metodo che non vada ad intaccare né la pelle né tantomeno il resto del corpo.

Ed ecco che subentra lo skin brushing, che non ha solo effetti positivi ed immediati a livello cutaneo ma anche su tutto l’organismo.

Come si usa?

Questo rituale di bellezza necessita semplicemente di una spazzola per il corpo in setole naturali. Il modello e la forma è a scelta vostra, in base a come la preferite. Un consiglio è quello di optare per una spazzola con setole morbide se si ha la pelle molto delicata.

Ma come si usa? La spazzolatura non è che altro passare la spazzola a secca su tutto il corpo, evitando viso e genitali e zone con ferite, partendo dai piedi per salire fino alle parti superiori.

Si può eseguire una o due volte al giorno, di mattina o di sera prima di una doccia o di un bagno. Una volta terminata la spazzolatura, bisogna risciacquarsi con cura sotto l’acqua. Meglio se alternando getti d’acqua fredda a getti d’acqua calda in modo da stimolare ancora di più la circolazione.

I benefici della spazzolatura

Sono tanti gli effetti positivi che la spazzolatura a secco rilascia sul corpo, in particolare stimola la circolazione e attiva il drenaggio linfatico, utile per espellere le tossine in eccesso. Poi, grazie alla sua azione esfoliante, elimina le cellule morte e le impurità della pelle, rinvigorendola e migliorando la sua luminosità. Ma non solo: l’atto di spazzolare con movimenti circolari contribuisce a rendere la pelle più liscia e soda, aumentando il flusso sanguigno e come detto, favorendo il drenaggio linfatico.

L’effetto rassodante permette inoltre di rimodellare il corpo, dando così la possibilità al tono muscolare di lavorare meglio e favorendo una miglior ridistribuzione dei depositi di grasso. E ancora, contribuisce alla depurazione dei pori della pelle, consentendo così ad essa di essere più sana e traspirante, cosa positiva per la salute generale di tutto l’organismo. E infine, tende ad eliminare o ridurre i peli incarniti perché, andando ad esfoliare lo strato superficiale epidermico, impedisce che i peli si incestino.