Le migliori serie tv romantiche da guardare su Netflix per gli inguaribili amanti dell’amore sul piccolo schermo.

Serie tv romantiche Netflix

C’è chi non ne può fare a meno e chi proprio non riesce a vederle: le serie tv romantiche non possono mancare nel catalogo di dicembre di Netflix.

Il periodo invernale non vuol dire solo film di Natale, ma anche titoli che trattano di amore e relazioni per trascorrere del tempo in relax sul letto o sul divano davanti al televisore. In un periodo difficile è ancora più importante sentirsi circondati da affetto e amore, distraendosi dai problemi quotidiani.

La forza delle serie tv romantiche è proprio quella di regalare benessere a chi le guarda e strappare talvolta un sorriso a causa di situazioni surreali.

Da guardare singolarmente o in coppia sono un ottimo modo per trascorrere una fredda serata invernale.

Ecco i titoli a cui un amante delle serie tv d’amore non può assolutamente rinunciare.

Wanderlust

Wanderlust è una serie romantica con protagonista Toni Collette nel ruolo della psicoterapeuta Joy Richards. Dopo un incidente in bicicletta, la dottoressa si rende conto di quanto sia noiosa e priva di interesse la sua relazione con il marito Alan, interpretato da Steven Mackintosh.

Incapaci di ridare vita alla loro monotona e inconcludente routine sessuale, i due decidono di vedersi con altre persone.

Love

Love è una produzione statunitense realizzata in esclusiva per la piattaforma Netflix.

La trama gira intorno alla elazione romantica tra Mickey, una ragazza super ribelle interpretata da Gillian Jacobs e Gus, un giovane molto introverso, impersonato da Paul Rust. Sono disponibili più stagioni: la prima composta da 10 episodi, la seconda formata da 12 e la terza e ultima, uscita nel 2018.

Dawson’s Creek

Dawson’s Creek è la serie tv senza tempo per eccellenza. Realizzata negli anni Novanta, questa teen drama ha tra gli attori principali Katie Holmes, Michelle Williams, James Van Der Beek e Joshua Jackson.

Dawson’s Creek è per molti un pezzo insostituibile della propria adolescenza e ora Netflix la ripropone al completo. Parla delle relazioni d’amore e d’amicizia di un gruppo di amici, i cui destini sono collegati. Affronta le tematiche dal punto di vista adolescenziale.

Compagni di università

Compagni di università è una serie tv statunitense composta da solamente due stagioni. Racconta le avventure di un gruppo di donne e uomini, ex compagni di università ad Harvard, che si ritrovano dopo molti anni, diventati ormai adulti. L’età porta con sé un sacco di problematiche dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto sul piano personale e delle emozioni.

Summertime

Summertime è una serie tv romantica che contiene tutti gli ingredienti per diventare un cult: amore, estate, mare, giovinezza. Ambientata sulla costa adriatica, racconta la passione di due ragazzi, Ale e Summer, che provengono da contesti completamente diversi. Lui è un ex motociclista di professione che ha deciso di riprendere in mano la propria vita, lei è una grande sognatrice che vede un futuro ancora tutto da scrivere.