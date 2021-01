Agnese Landini è la moglie di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e leader del partito politico Italia Viva. A differenza del marito, lei si occupa di istruzione. E’ un’insegnante e anche quando ha vestito i panni di First Lady non ha mai pensato di abbandonare la sua professione.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Agnese Landini: chi è?

Classe 1976, Agnese Landini è nata a Firenze, città dove vive e lavora, l’11 novembre. Cresciuta in una famiglia molto cattolica, suo fratello Filippo è diventato parroco nel 2010. A differenza del familiare, però, lei non ha mai avuto una forte vocazione religiosa. Si è limitata a frequentare la parrocchia e a vestire i panni di scout presso l’Associazione delle Guide e Scout Cattolici d’Italia.

Agnese, crescendo, ha avvertito un altro tipo di chiamata: quella verso l’insegnamento. Dopo gli studi, la Landini è diventata insegnante di letteratura italiana, latino e storia in un liceo di Firenze. E’ talmente innamorata della sua professione che non l’ha lasciata neanche quando suo marito Matteo Renzi è diventato Presidente del Consiglio.

Agnese Landini: il matrimonio con Matteo Renzi

Il 27 agosto del 1999 Agnese ha giurato amore eterno a Matteo Renzi. Lei non era ancora diventata insegnante e lui non era sindaco di Firenze, ma il sentimento che li univa era più forte che mai: non a caso si sono sposati quando erano ancora due studenti.

La Landini e il suo principe azzurro sono poi diventati genitori di tre splendidi figli, due maschi e una femmina: Francesco, Emanuele ed Ester. La splendida famiglia vive in una bellissima casa immersa nel verde alle porte della città che li ha visti nascere e crescere, a Pontassieve. Agnese non possiede alcun profilo social. Nel tempo libero ama leggere i libri, ascoltare musica classica e fare jogging.