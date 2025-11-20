Scrub e gommage: le soluzioni per l’inverno

Con lo scrub e gommage la pelle appare più pulita e priva di residui quale sebo o altri inestetismi.

Per preparare la pelle all’inverno e alle base temperature bisogna trattarla e curarla con prodotti adeguati. Le soluzioni come lo scrub e gommage sono considerate idonee in quanto aiutano a prendersi cura della pelle in vista della stagione invernale. Vediamo le differenze e come si applicano.

Scrub e gommage

Due strumenti come lo scrub e gommage diventano i protagonisti assoluti per prendersi cura nel modo migliore della propria skincare. Sono due trattamenti validi in quanto aiutano a eliminare le cellule morte e quindi dare alla pelle la giusta luminosità e idratazione per il periodo invernale.

Innanzitutto è bene dire che sono entrambi due trattamenti esfolianti, quindi vanno proprio a esfoliare la pelle eliminando tutti quei problemi che si sono accumulati finora. Vanno a rinnovare le cellule preparando così la pelle ai trattamenti che si faranno poi nel periodo invernale.

Lo scrub e gommage hanno entrambi la stessa funzione e significato per il benessere della pelle. Si prendono infatti cura dell’epidermide anche se in modo diverso. Sebbene abbiano la stessa funzione hanno una modalità e intensità diverse.

Lo scrub si basa su microgranuli che esfoliano la pelle rimuovendo le impurità.

Lo scrub è maggiormente indicato per aree come le braccia, la schiena o le gambe mentre il gommage risulta essere più delicato. Un trattamento da usare soprattutto per il viso in quanto non sfrega. In ogni caso sono trattamenti validi per una pelle liscia e morbida.

Scrub e gommage: preparazione

Lo scrub e gommage sono parte integrante dell’esfoliazione della pelle per cui prepararsi nel modo giusto a questi trattamenti aiuta per una cute più sana.

Applicare questi trattamenti almeno una volta a settimana va bene in quanto la pelle appare uniforme e non va incontro a irritazioni.

Prima di tutto è consigliabile pulire e detergere bene la zona applicando dei movimenti circolari proprio per poi passare al trattamento successivo. Si consiglia sempre di usare dei prodotti o delle formule che siano a base naturale ma ricchi di nutrienti proprio per la pelle.

Inserire nella propria routine di bellezza dei trattamenti come lo scrub e gommage significa dedicarsi alla cura della pelle in modo che sia sana e pulita per prepararsi alla stagione invernale.

Così facendo si va incontro a una ossigenazione dei tessuti andando a stimolare la rigenerazione delle cellule in modo naturale.

Queste due soluzioni hanno lo scopo di mantenere la pelle più luminosa ma anche di costruire una sorta di barriera protettiva in vista dell’inverno e delle temperature rigide.

Scrub e gommage: online

Per questi due prodotti di pulizia della pelle Amazon offre varie soluzioni dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui tre formule per scrub e gommage da applicare e accompagnati da una descrizione di ognuna.

1)L’Occitane doccia scrub corpo

Uno scrub doccia alla mandorla nel formato da 200 ml che ha proprietà nutrienti e di pulizia per la pelle. Una soluzione indicata per ogni tipo di pelle che aiuta la cute a essere più morbida e liscia. Basta detergere per rimuovere ogni impurità.

2)Lierac body-nutri gommage

Un gommage a base di burro di karitè che va a esfoliare e ammorbidire la grana della pelle. Gli ingredienti sono naturali come le mandorle e lo zucchero rosso per una pelle più luminosa e idratata. Indicato per ogni tipo di pelle.

3)Upcircle scrub viso caffè

Una formula a base naturale con agrumi, burro di karitè, caffè, cocco e olio di rosa canina con proprietà esfolianti e morbide per la pelle. Calma i rossori e le infiammazioni anche grazie agli oli idratanti al suo interno.

Insieme ai trattamenti di scrub e gommage anche lo scrub per le labbra per idratarle.