Le offerte di Sephora ti attendono: scopri sconti fino al 20% e regali perfetti per le feste.

Se sei solito osservare le novità sul sito di Sephora, avrai già sentito parlare del Holiday Savings Event. Dal 30 ottobre al 9 novembre l’intero e-commerce si trasforma in un vero e proprio mercato delle feste, con promozioni scalabili a seconda del tuo livello di fedeltà. Questo è il momento ideale per fare scorta di prodotti di alta gamma o per sperimentare nuovi brand senza pesare troppo sul portafoglio.

Come funziona la struttura a livelli di sconto

Il programma Beauty Insider (BI) è gratuito e suddivide gli iscritti in tre fasce: Rouge, VIB e Beauty Insider standard. Durante l’evento, i membri Rouge godono del più alto ribasso, 20 %, dal 30 ottobre al 9 novembre. I clienti VIB ricevono il 15 % a partire dal 3 novembre, mentre gli iscritti base ottengono 10 % dallo stesso giorno fino al 9. Inoltre, tutte le categorie beneficiano di uno sconto fisso del 30 % sui prodotti della linea Sephora Collection e della spedizione gratuita.

Scelte consigliate per trucco, skincare e capelli

Tra i centinaia di articoli in promozione, alcuni si distinguono per performance e rapporto qualità-prezzo. Per il viso, la YSL Beauty Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation scende da $49 a $39, una base media-copertura arricchita con squalano e niacinamide. Il correttore Triclone di Haus Labs, premiato da Best of Beauty, mantiene la copertura per ore grazie al toe-shaped applicatore. Chi vuole una finitura luminosa può puntare sul Hourglass Ambient Lighting Palette, ideale per aggiungere luce senza apparire pesante.

Prodotti per la cura della pelle

La crema Tatcha The Dewy Skin Cream passa da $74 a $59, offrendo idratazione profonda con acido ialuronico e alghe rosse. Per chi desidera una pulizia delicata ma efficace, il Farmacy Sweet Clean Trio combina balms a base di semi di girasole, moringa e basilico. Gli eye patches Biodance Collagen Peptide sono un must-have: coltivano elasticità e riducono il gonfiore grazie a peptidi e caffeina.

Capelli e styling

Il Shark Beauty Glam 5-in-1 a $449 (scontato a $359) unifica asciugatura, diffusione e tre tipologie di calore, eliminando la confusione di più strumenti. Per chi predilige la pulizia rapida, l’AirWash Dry Shampoo di K18 utilizza micro-beads trasparenti e una tecnologia OdorBind per assorbire il sebo senza residui. Infine, la maschera Amika Hydro Rush Intense Moisture con acqua di cocco fermentata è perfetta per contrastare la secchezza invernale.

Profumi, candele e accessori per regali

Il profumo Miu Miu Fleur de Lait Eau de Parfum spicca per le note di mango e osmanthus, mentre Dedcool Mineral Milk avvolge in un abbraccio di lavanda e ambra, ideale per le serate fredde. Per creare un’atmosfera tropicale, la Voluspa Tahitian Coconut Vanilla Candle combina latte di cocco, pesca bianca e vaniglia, trasformando il salotto in una spiaggia esotica. Tutti questi prodotti rientrano nella promozione del 30 % su Sephora Collection.

Il Holiday Savings Event di Sephora offre una combinazione di sconti progressivi, spedizione gratuita e una selezione accurata di bestseller premiati. Che tu stia cercando il regalo perfetto o desideri semplicemente rinfrescare la tua routine di bellezza, le date chiave (30/10-09/11) ti danno una finestra limitata per approfittare di offerte fino al 20 %. Ricorda di controllare il tuo livello di membership per massimizzare il risparmio e di aggiungere al carrello i prodotti Best of Beauty per una certezza di qualità.