Prurito e eczema secco non sono più un mistero: scopri cause, segnali d'allarme e rimedi concreti per una pelle più serena.

Il prurito e l’eczema secco rappresentano due dei problemi cutanei più diffusi, soprattutto nei mesi più freddi o in presenza di stress prolungato. Molti pensano che basti un semplice idrante, ma la realtà è più complessa: la risposta cutanea dipende da diversi meccanismi fisiologici, da fattori ambientali e persino da condizioni sistemiche. Comprendere le origini del disagio è il primo passo per evitare che la sensazione di “pelle che tira” diventi un tormento quotidiano.

Meccanismi fisiologici del prurito e tipologie di eczema

Il segnale che provoca il prurito nasce da una cascata chimica che coinvolge cellule cutanee, fibre nervose e il cervello. Quando la causa è localizzata sulla superficie della pelle, come nel caso di eczema secco, le cellule epidermiche rilasciano istamina e citochine infiammatorie; queste molecole attivano le terminazioni nervose, inviando al cervello l’ordine di grattarsi. Questo fenomeno, definito prurito infiammatorio, è responsabile di circa il 60% dei casi cronici.

Prurito sistemico e prurito neuropatico

In altre circostanze, sostanze presenti nel flusso sanguigno (ad esempio a causa di disfunzioni epatiche, renali o di farmaci) stimolano i percorsi nervosi in maniera più diffusa: si parla di prurito sistemico, che incide su circa il 15% dei soggetti affetti. Infine, lesioni nervose o condizioni come l’herpes zoster possono rendere le fibre cutanee iper-sensibili, generando prurito neuropatico, responsabile del 25% dei casi cronici.

Quando è indispensabile una visita dermatologica

Il semplice gesto di idratare la pelle risolve spesso il disagio, ma ci sono segnali d’allarme che richiedono l’intervento di un dermatologo. Se il prurito persiste oltre due o tre settimane nonostante l’uso di creme emollienti, se si accompagna a chiazze rosse, croste, vescicole o secrezioni, oppure se interferisce con il sonno, è opportuno fissare una visita. Altri indizi includono la comparsa di prurito su tutto il corpo senza una causa apparente, la presenza di febbre o affaticamento insolito, e l’insorgenza dopo l’assunzione di un nuovo farmaco.

Strategie pratiche per alleviare prurito e gestire l’eczema secco

Il trattamento efficace combina idratazione intensiva, scelta accurata dei prodotti topici e modifiche dello stile di vita. Per la pelle molto secca, i balsami ricchi di lipidi sono ideali perché ricostruiscono la barriera cutanea e riducono il rischio di fissurazioni dolorose. Per le forme più lievi, una crema leggera può bastare, purché priva di profumi e alcol. È consigliabile optare per formulazioni arricchite con avena Rhealba® o elicriso, noti per le loro proprietà antinfiammatorie e per la capacità di bloccare il meccanismo del prurito notturno.

Stile di vita e fattori scatenanti

Lo stress, la mancanza di sonno e l’alimentazione giocano un ruolo cruciale. Un sonno regolare, esercizi di respirazione o yoga e una dieta ricca di omega-3, zinco e antiossidanti (pesce grasso, oli vegetali, frutta e verdura fresca) possono alzare la soglia di tolleranza cutanea. È altrettanto importante limitare alcol, caffeina e fumo, fattori noti per peggiorare l’infiammazione.

Cura dell’eczema secco in gravidanza

Durante la gravidanza la pelle si allunga, si secca più rapidamente e risponde con maggiore sensibilità ai cambiamenti ormonali. Le future mamme spesso avvertono prurito sulla pancia, le cosce o il seno. Per alleviarlo, è consigliabile fare docce tiepide con detergenti delicati, applicare generosamente una crema o un olio emolliente al mattino e alla sera, e indossare abiti ampi di tessuti naturali. L’uso di corticosteroidi o antistaminici deve essere sempre valutato da un medico, soprattutto se il prurito supera le sei settimane, peggiora di notte o è accompagnato da stanchezza insolita.