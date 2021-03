Per ogni disciplina sportiva che si decide di praticare vi è il giusto abbigliamento da indossare. Il crossfit è una disciplina che necessita di calzature e abbigliamento adeguato. Vediamo quali sono le scarpe crossfit migliori e i modelli da scegliere online.

Scarpe crossfit

Chi ha deciso d’iniziarsi a questa nuova disciplina sportiva, le scarpe crossfit sono sicuramente una parte fondamentale dell’abbigliamento necessario per poterlo praticare nel modo corretto. In questa attività, così come in altre, i piedi danno sostegno e rendono i vari esercizi molto sicuri onde evitare d’incappare in infortuni o traumi alle caviglie. Per questa ragione, l’attenzione su questa calzatura è molto importante.

Il crossfit è una disciplina sportiva che non è mai uguale a sé stessa e in cui i carichi di lavoro sono molto pesanti a ogni allenamento.

Fare crossfit significa arrampicarsi, sollevare pesi, bilancieri e anche kettlebell. Una disciplina che implica delle scarpe che siano performanti e adatte alle varie discipline da praticare e agli esercizi da eseguire.

Dal momento che gran parte dell’allenamento si svolge con i pesi, diventa fondamentale optare per scarpe crossfit che siano idonee. Per questo motivo, le calzature devono essere flessibili e dare stabilità durante il sollevamento dei pesi. Soprattutto durante il WOD, considerato una fase di alta intensità, si ha bisogno di scarpe che siano multifunzione, leggere e confortevoli insieme.

Si consiglia di optare per delle scarpe crossfit dal tallone ampio e ben sostenuto, magari realizzate in gomma ricoperta da poliuretano. Oltre all’attività con i pesi, ci sono anche salti, corsa e ripetizioni per cui le scarpe devono assicurare un buon compromesso durante l’allenamento stesso. Non solo scarpe crossfit comode, ma che diano sostegno durante i vari esercizi.

Scarpe crossfit: modelli

Sono tantissimi i modelli di questa calzatura presenti sul mercato per cui scegliere la tipologia adatta non è molto facile. Sono scarpe che si devono adattare a più esercizi e allenamenti vari tra di loro. Per questa ragione, i produttori hanno pensato alle esigenze di chi pratica questa disciplina cercando delle scarpe che crossfit molto equilibrate e che vadano bene per qualsiasi direzione.

Si trovano modelli di scarpe powerlift adatte per il sollevamento pesi nella disciplina del crossfit come le Adidas Powerlif, molto economiche. Inoltre, sono un modello molto apprezzato da chi pratica questa disciplina in quanto dotate di un tacco non molto alto che garantisce la giusta stabilità. Danno sicurezza e sono l’ideale anche per chi si approccia a questa disciplina.

Adidas AdiPower sono scarpe crossfit con un tallone realizzato in TPU con gomma rivestita in poliuretano che aumenta la durata e la flessibilità. Reebook Legacy Lifter sono scarpe da sollevamento pesi un po’ più pesanti rispetto ai modelli soliti. Molto solide, grazie anche ai materiali con cui sono state realizzate.

Per l’allenamento WOD che è molto intenso e comprende una serie di esercizi, sono necessarie delle scarpe come il modello Reebok che danno sostegno e flessibilità durante l’esercizio. Sono modelli di calzature perfette per questa disciplina che bisogna scegliere con attenzione in modo da eseguire gli esercizi in maniera ottima.

Scarpe crossfit Amazon

Pe chi decidesse di cominciare a praticare questa attività molto intensa e non sapesse dove comprare le scarpe crossfit, il sito di Amazon ne propone diversi modelli approfittando di diversi sconti e promozioni. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare una serie d’informazioni in merito a questo articolo. Ecco una classifica che propone tre dei migliori prodotti scelti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Under Amour UA W Tribase Reign 2

Sono scarpe per praticare il crossfit da donna nel colore grigio con materiale esterno in sintetico e la suola in gomma. Hanno una chiusura stringata. Sono scarpe che massimizzano il controllo a terra. Hanno una base stabile per una buona flessibilità del piede. Dona il massimo sostegno al piede e una ottima stabilità durante l’allenamento. Forniscono il massimo supporto e resistenza.

2)Reebook R Crossfit Nano 8.0

Una scarpa da donna con la suola in gomma e un modello stringato con tacco piatto. Hanno una tomaia flessibile per garantire traspirabilità, stabilità e durezza. Permette di stare comodi. La suola imbottita garantisce il massimo comfort. Molto confortevole e comoda. Una calzatura adatta anche per il tennis e altre discipline sportive.

3)Reebook Speed TR Flexweave

Una scarpa da fitness da donna in sintetico per il materiale esterno, con la fodera in pelliccia e la suola in gomma. Sono un modello stringato senza tacco. Disponibile in vari colori: rosa, grigio, nero, bianco, ecc. Molto robuste e comode, oltre a calzare benissimo. Sono perfette per allenarsi e tenersi in forma.

