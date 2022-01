Conosciuto per i suoi contenuti satirici diffusi attraverso radio, web e tv, Saverio Raimondo è oggi un grande comico del panorama italiano. Scopriamo il suo percorcorso nel mondo dello spettacolo dagli esordi al successo.

Chi è Saverio Raimondo

Saverio Raimondo, nato a Roma il 20 gennaio 1984, è un comico nonchè autore e protagonista della televisione italiana.

Si inserisce da giovane nel mondo della tv scrivendo per Serena Dandini nel programma “Bra – Braccia rubate all’agricoltura”.

Esordisce poi come comico diversi anni dopo con il talk satirico “RaimondoVisione” per un periodo trasmesso poi anche in radio. Nel 2010 prende parte al programma condotto da Belen Rodriguez “Stiamo tutti bene” in onda su Rai 2.

Esordio di Saverio Raimondo

Successivamente partecipa al programma di Sabina Guzzanti su La7 “Un due tre stella”, affiancando poi la sorella Caterina in “La prova dell’otto” su MTV.

Saverio viene scelto poi come inviato satirico del programma “La gabbia” dove realizza inoltre editoriali per un paio d’anni.

Nel 2014 entra nella famiglia di Comedy Central per far parte del cast di “Stand Up Comedy”. Sullo stesso canale conduce dall’anno successivo “Comedy Central News” un format che ripropone per cinque edizioni aggiudicandosi inoltre il “Premio Satira Politica della TV”.

Nel corso della carriera viene scelto inoltre come commentatore dell’Eurovision Song Contest nel 2018 su Rai 4, creando anche dell’astio con la tv di San Marino, offesa per alcune battute sullo stato.

I successi di Saverio Raimondo

Nel 2019 si dedica inoltre, dopo numerose polemiche, a creare contenuti per Comedy Central durante il Festival di Sanremo. Lo stesso anno viene chiamato come ospite fisso a “Porta a Porta”, programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1. A maggio Saverio debutta inoltre su Netflix con lo spettacolo “Il Satiro Parlante”.

Ripete l’esperienza di commentatore del concorso canoro europeo nel 2021 insieme alla dj Ema Stokholma. In quest anno di successi si dedica anche al doppiaggio di Ercole Visconti, personaggio del premiato film Pixar “Luca”. Non manca l’uso della voce anche in radio, dove si inserisce per diversi anni della sua vita. Lavora infatti come speaker di Radio 2 con programmi quali “SuperMax”, “Ottovolante”, “I sociopatici” e “Caterpillar”.