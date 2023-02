Nancy Brilli, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro Chiara Francini, bocciando il monologo che ha portato in scena al Festival di Sanremo 2023.

Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, ha portato in scena un monologo sulle mamme che si sentono inadeguate e sulle donne non madri giudicate dalla società.

Le sue parole sono state apprezzate da parecchie persone, ma tante altre le hanno bocciate senza esclusione di colpi. In questa ultima fazione troviamo Nancy Brilli, che via social si è scagliata contro la Francini.

Nancy ha condiviso su Instagram la copertina del libro Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci.



“Chi è indiscutibilmente grande maestro televisivo, sostiene che servisse una simile quota di svampitezza. Peccato, avevo stima. No, non in mio nome. E non mi unisco ai cori benedicenti, beneadoranti. Anzi, mi inca**o, e non poco. Viva Chiara Ferragni forever and ever. Almeno, rappresenta con coraggio quel che è. Che piaccia o meno”.