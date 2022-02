Mahmood e Blanco hanno sbaragliato la concorrenza al festival di Sanremo 2022, precedendo Elisa e Gianni Morandi, ma la classifica dei social è diversa.

I vincitori di Sanremo 2022

Come tutti ormai saprete il duo formato da Mahmood e Blanco, agli esordi in coppia, ha convinto i telespettatori che li hanno eletti vincitori del festival di Sanremo 2022 per il loro singolo “Brividi“.

Al secondo posto si è piazzata Elisa, alla seconda partecipazione assoluta a Sanremo. A chiudere il podio il sempreverde Gianni Morandi, finito terzo.

La classifica ribaltata sui social

Ma sui social le preferenze non sembrano rispecchiare quanto emerso dal televoto di sabato sera. TikTok ha reso noto, infatti, il podio dei tre brani di Sanremo più popolari e se “Brividi” resta al primo posto confermandosi un brano davvero universale, le altre due canzoni a podio perdono molte posizioni.

Chi completa il podio di TikTok

Al posto di Elisa, tra i brani preferiti su TikTok, troviamo Ana Mena, solo 24esima al festival con la sua ‘Duecentomila ore‘. La cantante ha avuto un successo davvero enorme tra i più giovani su questo social. Al terzo posto un’altra sopresa, La Rappresentate di Lista che ha guadagnato anche un più 2257,86% in termini di follower.