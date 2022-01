Il Festival di Sanremo sta ormai per partire con la 72esima edizione. Tutto, tra cantanti in gara, ospiti, super ospiti e co-conduttrici è già stato deciso e non ci resta che attendere ancora qualche giorno.

Come ogni anno poi, è alta la curiosità anche per quanto riguarda i compensi che girano intorno all’evento.

Abbiamo quindi curiosato per voi e abbiamo scoperto a quanto ammonterebbero i chachet stabiliti per cantanti, ospiti, conduttore e conduttrici. Anche voi siete curiosi di scoprirlo? Continuate a leggere l’articolo!

Festival di Sanremo 2022: i compensi dei protagonisti della kermesse

Partiamo da colui che è al timone del Festival. Stiamo parlando ovviamente di Amadeus, alla sua terza esperienza consecutiva come direttore artistico del Festival. Secondo alcune fonti, che comunque è giusto sottolineare, rimangono molto vaghe, il suo compenso toccherebbe una cifra attorno ai 600mila euro.

Non si hanno invece informazioni certe sui compensi destinati agli ospiti, c’è però chi ipotizza che il cachet per alcuni di loro, come Checco Zalone o Laura Pausini, possa essere considerato alla pari di un ingaggio cinematografico e sia quindi molto alto.

Quelli degli ospiti più attesi

Alla 72esima edizione non possono mancare ovviamente i Måneskin, che dopo la vittoria dell’anno scorso è proprio il caso di dirlo citando uno dei loro brani di successo: “tornano a casa”, dove tutto è iniziato, in qualità di ospiti. Sembra che alla rock band spetti una cifra pari a 80mila euro.

A Fiorello Amadeus ha invece dato “carta bianca” sulle sue apparizioni alla kermesse: per ora è previsto ad una sola serata e non si sa altro. Comunque il suo compenso dovrebbe aggirarsi attorno ai 50mila euro. Ci sarà poi un grande ritorno, quello di Roberto Benigni, la cui cifra promessa dovrebbe essere circa 60mila euro.

Le conduttrici che fiancheggeranno Amadeus

Le conduttrici che affiancheranno Amadeus durante le cinque serate della kermesse sono già state annunciate e si tratta della performer Drusilla Foer, delle attrici Ornella Muti e Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini.

Anche per quanto riguarda i compensi di ognuna di loro non si hanno notizie certe, almeno per il momento, ma pare che la cifra si aggiri intorno ai 250mila euro.

I compensi dei cantanti in gara

Discorso diverso per i cantanti in gara. Per quanto riguarda i big infatti, il Festival dovrebbe riconoscere il rimborso spese con un importo di 48mila euro, mentre per le nuove proposte non ci sono dati certi, ma stando alle ultime notizie dovrebbero ricevere un compenso di 6000 euro. Stiamo comunque parlando di cifre decisamente più basse rispetto a quelle proposte ai vip che calcheranno (chi per una serata chi solo per svolgere qualche compito) il palco dell’Ariston.

La giustificazione risiederebbe nel fatto che, per i cantanti in gara al Festival di Sanremo, il vero guadagno arriverebbe dopo, con una serie di dischi venduti e concerti. Anche se, è necessario ricordarlo, a causa della pandemia da Coronavirus questo settore è stato messo in ginocchio e non si sa ancora quando potrà iniziare a rialzarsi.