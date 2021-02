San Valentino, la festa degli innamorati, viene festeggiato solitamente tra buon cibo, buon vino, cioccolatini e magari qualche fiore. In ogni caso, qualunque sia il pasto con il quale si decide di festeggiare questa ricorrenza, si arriva sempre alla stessa conclusione: chi paga? La questione viene trattata in modo diverso di paese in paese, in base alla cultura e alle usanze.

Chi paga la cena di San Valentino?

SumUp, società britannica fintech del settore point-of-sale mobile, ha analizzato più di 20000 transazioni (anonime) avvenute tra bar, ristoranti e luoghi di ristorazione in generale in data 14 Febbraio 2018 in 12 diversi paesi d’Europa per cercare una risposta alla domanda più gettonata di sempre riguardante San Valentino: chi paga la cena?

Da questa analisi sono emersi risultati che mostrano se e in quali paesi la tendenza è quella di offrire al partner o quella di dividere il conto.

Per scoprire quale delle due strade viene maggiormente intrapresa in ogni paese si è presa in considerazione l’eventuale presenza di due pagamenti di ugual importo in un tempo piuttosto ravvicinato.

I risultati hanno mostrato che in Italia, per esempio, solo il 3% delle coppie sceglie di dividere il conto a fine serata. Sembra quindi che la tendenza nel nostro paese sia quella di offrire la cena al proprio compagno/a.

I paesi in cui le coppie risultano più inclini a pagare anche per l’altro sono tuttavia Portogallo, Finlandia e Svezia, dove la percentuale dei conti divisi tocca solo l’1%.

Il paese che presenta la percentuale maggiore di conti divisi nella giornata di San Valentino è invece la Francia, dove il 24% delle transazioni analizzate confermano questo trend. Segue l’Olanda con il 14%.

La tradizione

La tradizione, nella maggioranza dei paesi, è quindi ancora quella di offrire la cena al proprio partener. Secondo la psicoterapeuta Nicoletta Massone, infatti, la cena è ancora vista come un vero e proprio regalo che spesso può far sentire il proprio compagno come protetto e amato.

Secondo il galateo ancora oggi in una coppia è bene che sia l’uomo a offrire la cena o, secondo alcuni, dovrebbe farlo chi dei due invita l’altro. In realtà negli ultimi anni, pagare il conto è diventato per la donna una normalità e talvolta anche un modo per affermare la propria emancipazione e indipendenza. Ciò che conta a San Valentino, alla fine dei conti, è la qualità del tempo che si decide di passare insieme e magari del cibo che si sceglie di gustare. A chi pagherà ci si penserà solo alla fine della serata.

