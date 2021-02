Da Marzo 2020 non è più stato molto facile organizzare cene al ristorante per festeggiare occasioni speciali. Tra nuovi DPCM, restrizioni e regioni “colorate” è sempre più complesso infatti riuscire a svolgere attività di gruppo o di coppia, specialmente se si tratta di cibo.

Allora come possiamo festeggiare San Valentino in epoca Covid? Qualche ristorante ha pensato di proporre versioni casalinghe delle loro migliori portate.

Come festeggiare San Valentino nell’era del Covid

Quest’anno, sia per le coppie che per i ristoratori, sarà un duro colpo dover rinunciare alla serata di San Valentino. La soluzione per salvare questa speciale occasione, però, è più semplice di quanto si pensi e molti ristoratori stanno infatti preparando la loro festa degli innamorati in delivery edition.

In tutta Italia chef di ogni genere stanno preparando degli speciali menù d’asporto per salvare la serata di San Valentino. A Milano lo chef stellato Claudio Sadler e il pasticciere Gianluca Fusto hanno ideato la L-O-V-E box, che propone due opzioni: quella di carne e quella di pesce. Il menù in entrambi casi propone un antipasto, un primo, un secondo, un dolce e dei cioccolatini per concludere nella maniera più dolce.

Le Carrè Français, a Roma, propone un menù ideato dalla chef Letizia Tognelli ispirato alla città dell’amore per eccellenza: Parigi. A consegnare le box sarà proprio Cupido (il titolare del locale avvisa infatti di non stupirsi). Oltre alla box, il ristorante francese propone anche una buona offerta per accompagnare il tutto a una deliziosa bottiglia di champagne.

Lo chef da 1 stella Michelin Giuseppe Iannotti, del ristorante Krèsios, ha creato per l’occasione delle specialissime delivery box chiamate 8PUS, per due persone o per una sola. Tutte le portate sono a base di pesce e propongono ricette tipiche di diversi paesi europei e non, dal tipico pane danese a un particolare ramen di astice canadese per concludere con una dolcissima crème brûlée a base di frutto della passione. La particolarità di queste box è che saranno fornite insieme a una playlist selezionata, da ascoltare durante la preparazione e la degustazione dei piatti.

Se invece siete appassionati di sushi ma non sapete come prepararlo a casa, allora l’idea dello chef Roberto Okabe di Finger’s Garden fa al caso vostro. La proposta prevede qualche antipasto di tartare e sashimi per poi passare ai più gettonati uramaki e nigiri per poi concluder con un dolce al frutto della passione. Il ristorante propone anche una deliziosa bottiglia di Sake in edizione limitata per l’occasione.

Cena e pernottamento

Se siete così fortunati da vivere in una delle regioni gialle, in cui è possibile spostarsi tra i comuni del territorio regionale, potete pensare anche di combinare la vostra cena a un pernottamento in modo da potervi godere il pasto all’interno della struttura che vi ospiterà.

A Roma l’opzione perfetta è quella proposta dal famoso Hotel Eden, il cui ristorante guidato da chef Fabio Ciervo propone un gustosissimo menù sia da asporto che per chi pernotta all’interno della struttura. Il prezzo del pacchetto “Fuga Romantica” (cena per due al ristorante Il giardino ristorante e pernottamento) si aggira intorno ai 600,00 €.

