Giovanissimo rapper italiano di origini marocchine con un passato difficile, il cui nome è salito alla ribalta per un probabile flirt con la bionda influencer Elisia Todesco, aka Taylor Mega: ecco chi è Sacky.

Sacky chi è

Sacky è un giovanissimo rapper milanese di origine marocchina, il cui vero nome è Sami Abou Hassan.

Nato a Milano nel 2001 da padre egiziano e madre marocchina, è uno dei talenti più promettendi della scena rap del capoluogo lombardo.

Alle spalle ha un passato molto difficile, è stato infatti arrestato per aver preso parte ad alcune rapine. In un’intervista ha dichiarato di non aver rubato per necessità, bensì per comprarsi belle cose.

Il suo riscatto, dopo aver pagato per gli errori commessi, sta ora nella musica, attraverso cui si sta facendo conoscere. I testi dei suoi brani non sono semplici, trattano infatti di tempi scomodi come droghe, rapine e il contrasto con le forze dell’ordine.

Sacky chi è: il flirt con Taylor Mega

Il nome di Sacky, conosciuto già nell’ambiente milanese, è salito alla ribalta dopo che sono uscite, su Chicche di Gossip del settimanale Chi, alcune foto paparazzate con quella che pare essere la sua fidanzata: niente meno che Elisia Todesco, meglio conosciuta con il nome di Taylor Mega.

I due sono stati pizzicati seduti a un tavolo per le vie di Milano mentre mangiavano un kebab. Ma non solo, i due sono stati paparazzi mentre passeggiavano mano nella mano e mentre si scambiavano tenere effusioni tra abbracci, baci e carezze. Vestito rosso super sexy per la bionda influecer e semplici pantaloncini e t-shirt per il giovanissimo rapper. Che sia l’inizio di una frequentazione seria e duratura o solamente un flirt di inizio estate destinato a sfumare nel nulla?

Sacky chi è: Taylor e l’addio a Tony Effe

Pare quindi che Taylor Mega abbia messo un punto definitivo alla sua relazione, o meglio, ex relazione, con il rapper/trapper Tony Effe, leader della Dark Polo Gang.

La relazione tra i due era iniziata nel 2019 ed è proseguita tra molti alti e bassi. Dopo l’esperienza della Mega all’Isola dei Famosi, i due si erano lasciati, per poi rimettersi insieme nel 2020. Il tutto è poi finito nel 2021, anche se le voci di un possibile riavvicinamento si rincorrevano da mesi. Su Instagram, Taylor Mega, non ha mancato, negli anni, di aggiornare i suoi followers circa le novità delle sua vita sentimentale.

Divenuta famosa per un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore, negli anni si è fatta conoscere per essere stata una delle opinioniste delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Nei programmi di Canale 5 è stata tanto amata e tanto odiata, in relazione soprattutto al suo stile di vita votato al lusso e alla ricchezza.

La Mega, sui social, non ha mai nascosto di sentirsi uno spirito libero, ammettendo di avere difficoltà con le relazioni monogame, ma di amare il sesso libero. Ha ammesso anche la sua bisessualità, si è infatti parlato anche della sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte.