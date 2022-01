La discussione su chi prenderà il posto di Sergio Mattarella al Quirinale come prossimo presidente della Repubblica Italiana è ancora aperta e nella lista di nomi possibili, tra quello di Elisabetta Belloni, Letizia Moratti, Guido Crosetto e tanti altri, spunta anche quello del giurista Sabino Cassese.

Sabino Cassese: chi è la moglie del giurista

Nato ad Atripalda, in provincia di Avellino, il 20 ottobre del 1935, Sabino Cassese è del segno della Bilancia. È noto anche per essere il figlio dello storico Leopoldo Cassese e fratello di Antonio Cassese, a sua volta conosciuto per essere stato il primo presidente del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia.

Sabino Cassese ha conseguito la laurea all’Università di Pisa e si è diplomato presso la Scuola Normale Superiore per il Collegio giuridico in cui ha anche insegnato.

Dopo la laurea ha iniziato la carriera accademica, insegnando fino al 2005 fino alla nomina di giudice della Corte Costituzionale da parte di Carlo Azeglio Ciampi, allora presidente della Repubblica. Nella vita professionale di Sabatino Cassese infatti, non c’è solo la cattedra, a cui comunque rimane molto legato.

La carriera di Sabino Cassese dalla cattedra in poi

Il curriculum di Sabino Cassese è davvero ricco di esperienze. Ha lavorato all’Eni di Enrico Mattei dal ’58 al ’62 per poi dedicarsi all’insegnamento universitario in diversi atenei fino al 2005. Nell’ordine comunque, oltre alla sua brillante carrera di docente, Cassese è stato Ministro per la funzione pubblica, giudice alla Corte costituzionale, conferenziere, direttore di collane di stampo giuridico, presidente di alcune Commissioni e presidente del Banco di Sicilia.

Ma non è finita qui durante la sua lunga e prestigiosa carriera, Sabino Cassese è stato anche componente dei Consigli di amministrazione di alcune società come la Olivetti, Autostrade, Assicurazioni Generali e Lottomatica. Soprattutto durante la prima ondata della pandemia da Coronavirus, quella di Cassese è stata una delle voci più critiche nei confronti dei vari Dpcm di cui il Governo si è servito per dettare le misure che a loro volta hanno imposto alcune limitazioni per contrastare la diffusione del virus che ormai da due anni caratterizza le vite dei cittadini italiani e del mondo.

Vita privata: Rita Perez e i figli

Cassese è sposato dal 1964 con Rita Perez a sua volta professoressa ordinaria di Contabilità pubblica per la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia e di Istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma.

Dal loro matrimonio sono poi nati due figli: Elisabetta che ricopre una posizione alla Banca d’Italia e Matteo, che vive a Berlino e si occupa di comunicazione e produttività per le imprese innovative. Nel suo curriculum spuntano anche altri precedenti lavori per Poste Italiane, Warner Bros e Netflix.