É il 1972 quando Gabriella Ferri pubblica questo brano, un singolo tratto dall’album “L’amore è facile, non è difficile”. Un pezzo divertente ripreso da numerosi artisti e anche dagli Extraliscio e Davide Toffolo in un medley pensato con l’artista elettronico Peter Pichler.

Scopriamo meglio “Rosamunda” di Gabriella Ferri, seguono il testo e il significato del brano.

Gabriella Ferri, Rosamunda

Amante del folk non può che trasmettere questa sua passione anche attraverso la musica. I suoi primi spettacoli riprendono il repertorio della canzone romanesca tradizionale e a distanza di anni sembra non perdere il gusto verso tutto ciò che è popolare. Tradizione e leggerezza, questo quello che emerge dal testo della sua “Rosamunda”, una canzone semplice che alleggerisce il cuore.

Il testo della canzone

Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata

Sembra quasi preparata da una fata delicata

Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici

Son tutti in allegria, oh che felicità

Rosamunda, se mi guardi tu

Rosamunda, non resisto più

Tutte le coppie fo inciampar

Più non mi trovo a saltellar

Rosamunda, tu mi fai gioir

Rosamunda tu mi fai stordir

Sotto le stelle, a cuore a cuor

È tanto bello fare all’amor

Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda

Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda, Rosamunda, Rosamunda