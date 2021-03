Nella serie di Rai 1 “Leonardo” interpreta Piero Da Vinci e alle spalle ha una lunga carriera: ecco chi è Robin Renucci.

Robin Renucci: chi è

Daniel Robin Renucci è nato Le Creusot, in Francia, l’11 luglio 1956 dal poliziotto Louise Robin e dalla sarta Paulette Renucci A 65 anni può vantare un’importante carriera nell’ambito del cinema, sia in veste di attore che di regista.

Fa parte del cast della serie tv “Leonardo” in onda su Rai 1, al fianco di Matilda De Angelis e di Aidan Turner.

Appassionato di teatro sin dalla tenera età, ha frequentato il Conservatorio Nazionale di Arte Drammatica di Parigi, prima di debuttare sullo schermo nel 1981 panni di Ralph in Deep Waters di Michelle Devin. Inizia così la sua carriera, che per dieci anni si caratterizza solo per partecipazioni sul grande schermo.

A partire dagli anni Novanta, Renucci intraprende anche la carriera televisiva, passando dalle serie tv al ruolo di regista, affiancando anche l’impegno teatrale.

Tra i lavori più famosi a cui ha preso parte ci sono Acque profonde, I miserabili, I quarantesimi ruggenti, Invito al viaggio, La Petite Bande, La Trace, Les Mots pour le dire, Prestami il rossetto, Stella, Vive la sociale!, Fort Saganne, Train d’enfer, Escalier C, L’amant magnifique, La coda del diavolo, Volto segreto, Donne di piacere, I figli del secolo, A torto o a ragione, The Dreamers: I sognatori, Arsenio Lupin, La commedia del potere e Female agents.

Vita privata e curiosità

Nella serie tv “Leonardo” Robin Renucci interpreta il ruolo di Piero Da Vinci, che insieme a Caterina, ha un figlio illegittimo, Leonardo, interpretato da Aidan Turner.

Robin Renucci non possiede dei profili social ufficiali ed è quindi impossibile scovare notizie sulla sua vita privata. Si sa solamente che è padre di quattro figli: Constance, Timon, Ulysse et Zelda Robin.

Nel marzo 2021 si è reso protagonista, in veste di Presidente dei centri teatrali nazionali, di una campagna in Francia per la riapertura dei teatri, chiusi a causa della pandemia. La categoria degli attori e degli artisti è una di quelle più colpite in tutta Europa dalla crisi causata dalla Covid-19.