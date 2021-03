Sguardo tenebroso ed enigmatico, il cosiddetto “bello e impossibile”. Ma in realtà il bel Aidan Turner è anche talentuoso: scopriamo qui di seguito chi è.

Chi è Aidan Turner: vita e carriera

Classe 1983, Aidan Turner nasce nella cittadina di Clondalkin, vicino a Dublino il 19 giugno.

Vive in questa cittadina per circa vent’anni insieme ai suoi fratelli e ai suoi genitori, la madre Eileen che è un’impiegata contabile e il padre Pearse che è un elettricista. Durante gli anni della scuola, pratica molti sport come il tennis e lo snnoker, partecipa a competizioni di ballo da sala e ballo latino americano. Ma è durante gli anni del college che inizia a lavorare come addetto ad una sala cinema e si appassiona a quel mondo.

Terminati gli studi, inizia a lavorare come elettricista insieme al padre ma poi ben presto lascia per trasferirsi a Dublino dove frequenta un corso di recitazione. Esordisce come attore all’età di 21 anni, recitando sul piccolo schermo nella serie tv i Tudors nel 2007 e nei cortometraggi The Sound of People per la regia di Simon Fitzmaurice e Matterhom per la regia di Ken Walshe. Esordisce poi nel 2008 al cinema con il film Alarm per la regia di Gerard Stembridge.

Prosegue poi per diversi anni a lavorare in televisione in serie tv come The Clinic dal 2008 al 2009, Disperatamente romantici (Desperate Romantics) del 2009 e Being Human dal 2009 al 2011.

Dal 2012 ad oggi

Il successo non si arresta, anzi cresce sempre più: infatti il bell’attore irlandese Aidan Turner consolida la sua fama con i film della saga Lo Hobbit. Partendo nel 2012 con Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, nel 2013 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug e nel 2014 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, tutti diretti da Peter Jackson. Nello stesso periodo, nel 2013 recita nel film Shadowhunters – Città di ossa per la regia di Harald Zwart e nel 2016 ne Il segreto (The Secret Scripture) per la regia di Jim Sheridan.

Nel 2015 torna in televisione con la mini serie Dieci piccoli indiani, ma quello che consolida di nuovo il suo successo è la serie tv Poldark, all’interno della quale recita dal 2015 al 2019. Nel 2017, oltre alle vesti di attore, si cimenta in un altro ruolo, ovvero quello del doppiatore per il film Loving Vincent per la regia di Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

Ma nel 2018 torna al cinema sul grande schermo con il film L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot (The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot) per la regia di Robert D. Krzykowski. E nel 2019 con il film Love Is Blind per la regia di Monty Whitebloom e Andy Delaney.

Nel 2021 invece lo vediamo nei panni del protagonista della fiction Leonardo dedicata alla vita dell’artista Leonardo da Vinci, insieme a Freddie Highmore e ad attori italiani come Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini.

Il teatro

Ma il bell’attore irlandese non è famoso solo per i suoi ruoli al cinema e in televisione. Lo vediamo recitare in diverse opere teatrali a partire dal 2005 come in L’aratro e le stelle, A Cry from Heaven, The Yokohama Delegation. E ancora, in Drive-by, La Marea, Cyrano del 2007, Romeo e Giulietta del 2008 e Il luogotenente di Inishmore del 2018.