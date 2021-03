Domenica 28 marzo si è disputato il match che ha visto scontrarsi Bulgaria e Italia, con i nostri Azzurri, guidati dall’allenatore Roberto Mancini, vincere 2 a 0. A proposito del ct anconetano però, non è sfuggito un dettaglio. Inquadrato più volte dalle telecamere, mentre sosteneva la propria squadra, Mancini è apparso con uno sguardo più fresco, ci si azzarderebbe a dire ringiovanito.

Merito della chirurgia? Si rincorrono infatti le voci che l’allenatore sia rifatto, e non sarebbe la prima volta.

Roberto Mancini è rifatto?

Sui social non sono mancate le ipotesi riguardo a qualche ritocchino e anche commenti, spesso taglienti, dei tifosi più attenti. Impossibile non notare fin da subito infatti, come l’allenatore della Nazionale sia apparso ringiovanito. Non è dato sapere, almeno per ora, a quale trattamento si sia sottoposto per ritardare, ancora per un po’, l’invecchiamento.

Ma che ci siano delle differenze nette rispetto ad alcune sue apparizioni precedenti è chiaro. Roberto Mancini si è sempre mostrato davvero impeccabile e ha sempre avuto molta cura della sua persona. Non sono infatti un mistero gli interventi a cui si è già sottoposto in passato.

Classe 1964, Roberto Mancini si è mostrato più volte con un fisico da fare invidia agli atleti che lui stesso, da anni, allena. Oltre ad apparire fisicamente prestante grazie agli esercizi a cui sottopone il proprio corpo, il ct ha sempre fatto in modo di apparire perfetto anche nell’aspetto. Nel 2005 Mancini si è sottoposto ad un intervento di blefaroplastica per rimuovere il tessuto cutaneo in eccesso, e tutti quei segni del tempo, che appesantiscono i lineamenti del viso. Via quindi borse sotto gli occhi, ma anche occhiaie e rughe.

Roberto Mancini è rifatto? La risposta a questa domanda attende solo la conferma, se vorrà, del diretto interessato. Ma le riprese dell’ultima partita disputata sembrerebbero parlare chiaro.