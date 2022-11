La girl band britannica degli anni ’90 si è riunita per un’occasione molto speciale: le Spice Girls hanno festeggiato i cinquant’anni di Geri Halliwell e hanno dato vita a una vera e proprio reunion. All’appello, però, mancava Mel B: scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Le Spice Girls di nuovo insieme: 50 candeline per Geri Halliwell

Hanno atteso diversi mesi prima di potere festeggiare il traguardo della loro amica e collega: le Spice Girls si sono riunite per spegnere le 50 candeline di Geri Halliwell. In realtà la cantante ha compiuto gli anni il 6 agosto 2022, ma la festa è stata posticipata più volte fino a novembre 2022 a causa della morte della Regina Elisabetta II.

La cantante ha organizzato un party nella sua casa nell’Oxfordshire e ha invitato tutte le sue colleghe, nessuna esclusa. C’erano dunque Melanie Chisholm, Victoria Adams ed Emma Burton, ma all’appello mancava Mel B e subito si sono alzate voci e ipotesi legate alla sua mancanza.

In realtà Mel B non ha potuto presenziare al grande party per un motivo ben preciso: si trova in Australia e per lei sarebbe stato impossibile riuscire a raggiungere la location in così breve tempo.

Niente panico, non c’è alcun litigio nell’aria e nessun tipo di screzio tra le cantanti, ma solo una questione legata a una difficile organizzazione e ampie distanze.

A confermare l’affetto che a distanza di più di 25 anni scorre tra le Spice Girls il messaggio che le quattro hanno inviato a Mel B.: “Serata stupenda, ci sei mancata“.

La festa è stata un vero successo, tra fotografie e storie Instagram pare che tutti gli invitati e tutte le invitate si siano lasciati andare a danze, a brindisi e a emozioni super positive. Come si vede dalle foto pubblicate dal profilo @thespicegirls_uk le tre Spice Girls presenti erano vestite con outfit total black, mentre la festeggiata, ha deciso di optare per un outfit total white extra shimmer.

A quanto pare, però, la reunion per i cinquant’anni di una delle Spice non sarà l’ultima, anzi.

Il 2022 è l’anno dei 25 anni di un album molto importante per la girl band britannica più famosa degli anni ’90: Spiceworld. Proprio per tale ragione, infatti, sono numerose le persone che stanno ipotizzando un rilancio del disco (vi ricordate il caso di Spice?) e, di conseguenza, l’arrivo di tante esilaranti sorprese: le Spice Girls torneranno sul palco per un nuovo progetto? Tra le ipotesi anche la possibile realizzazione di un documentario ufficiale sulla band, anche se ancora non si conoscono i dettagli e la certezza della cosa sia ancora molto annebbiata.

Era il 1994 quando le Spice Girls debuttarono ufficialmente a Londra come nuova band tutta al femminile e solamente due anni dopo, nel 1996, fu l’anno di uno dei successi più importanti, Wannabe, pezzo evergreen dalla carica incredibile, in grado di fare ballare ogni generazione, anche quelle più giovani dei giorni nostri.

Passano gli anni, ma la passione per la musica e la forte amicizia che lega le Spice Girls è infinita: buon compleanno Geri!