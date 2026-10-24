Scopri chi ha portato l’eredità di stile da madre a figlia sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma.

La Festa del Cinema di Roma 2026 si è conclusa con un tappeto rosso più variegato che mai, dove la tradizione familiare è stata reinterpretata in chiave contemporanea. Il palco dell’Auditorium Parco della musica è diventato un vero e proprio museo della moda, testimonianza di come il stile madre-figlia possa attraversare generazioni senza perdere freschezza. Dai vestiti presi in prestito alle scelte di brand internazionali, ogni apparizione ha raccontato una storia di heritage e di audace sperimentazione.

Look madre-figlia: tradizione e reinterpretazione

Stella Bossari e il completo di Filippa Lagerbäck

Per la première di “Cambiare l’acqua ai fiori”, la giovane Stella Bossari ha rispolverato un completo Etro in velluto nero custodito nell’armadio di sua madre, Filippa Lagerbäck. Il capo, caratterizzato da una giacca a vestaglia con revers lucidi e ricami botanici multicolore, è stato abbinato a pantaloni dritti e a décolleté verniciate. La scelta di un outfit prestato ha unito un’estetica romantica a un impegno verso la sostenibilità, dimostrando che la moda può essere sia elegante che responsabile.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone in total black

Alla presentazione del cortometraggio “Mustang”, la coppia madre-figlia Kasia Smutniak e Sophie Taricone ha optato per una dichiarazione di eleganza tutta nera, entrambe firmate Giorgio Armani. Kasia ha indossato una gonna lunga in velluto con strascico, accompagnata da una blusa di seta dalle spalle accentuate, mentre Sophie ha preferito uno smoking cropped con top di paillettes, creando un’alternanza tra formalità e disinvoltura. Il coordinamento cromatico ha evidenziato come lo stesso marchio possa ospitare interpretazioni molto diverse, mantenendo però una coerenza visiva.

Francesca Valiani e Teresa Cherubini: due declinazioni di Fendi

Nel documentario su Jovanotti, Francesca Valiani ha scelto un abito midi in tulle e rete nera con ricami geometrici, mentre Teresa Cherubini ha ribaltato i codici tradizionali indossando un blazer monocolo nero e una gonna in mesh ricamata. Entrambe le proposte, realizzate da Fendi by Maria Grazia Chiuri, hanno mostrato la versatilità del brand: da una silhouette femminile e vaporosa a una reinterpretazione più maschile del guardaroba. Il contrasto ha sottolineato come il dialogo tra generazioni possa emergere anche attraverso scelte stilistiche opposte.

Altri momenti di stile: da Deva Cassel a Julianne Moore

Deva Cassel ha sorpreso la platea indossando un slip dress nero di Dior, una silhouette che, pur non appartenendo al guardaroba di Monica Bellucci, ha richiamato la stessa essenza di sofisticazione. L’effetto è stato ulteriormente amplificato da un collier di diamanti a goccia. Parallelamente, Julianne Moore, presenzata per il Premio alla Carriera, ha scelto un look total black firmato Bottega Veneta, con una gonna lunga a strascico e un pullover vellutato sopra. L’abbinamento ha smorzato la formalità tradizionale, conferendo al suo outfit un’aura di eleganza rilassata che ha riscosso l’apprezzamento del pubblico.

Tendenze emerse dal red carpet romano 2026

Analizzando l’intera kermesse, emergono quattro linee guida stilistiche: una palette che sposta il classico nero verso tonalità più calde, l’uso di drapping e costruzioni sartoriali che valorizzano il movimento, la presenza di brand internazionali come Miu Miu accanto a i giganti italiani (Gucci, Valentino, Prada) e la predilezione per dettagli sostenibili. Gli stilisti hanno privilegiato abiti che, seppur impeccabili per le fotografie, restano confortevoli da indossare. Alla base di queste scelte c’è una volontà di raccontare una narrazione coerente tra il film promosso e la personalità dell’artista, un approccio tipico della Festa del Cinema di Roma rispetto ad altri festival più formali.