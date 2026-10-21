Una serata di moda e convivialità nel cuore di Modena con 17 negozi pronti a mostrare le novità della stagione.

Il Modena Fashion Walk prende vita il giovedì 22 ottobre nella storica Piazza Mazzini trasformando il centro cittadino in una passerella a cielo aperto. L’evento, interamente dedicato alle tendenze della nuova stagione accoglie gli amanti della moda, i curiosi passanti e i consumatori locali, offrendo loro un’occasione unica per osservare in anteprima le collezioni Autunno/Inverno delle realtà commerciali del centro storico.

Più di un semplice showcase di capi, la manifestazione rappresenta un vero e proprio celebration della vitalità urbana dove eleganza, creatività e spirito di comunità si fondono. L’iniziativa vuole dare risalto al commercio di vicinato promuovendo una sinergia tra estetica sartoriale e valore sociale, dimostrando che la moda può essere anche un veicolo di coesione cittadina.

Le 17 boutique del centro storico: chi presenta le nuove collezioni

Seventeen carefully selected shops will open their doors to showcase the latest trends. Tra le partecipanti troviamo negozi di abbigliamento donna, uomo, boutique di accessori, calzature artigianali e concept store di design. Ognuna di esse ha curato una selezione di capi che rispecchiano le linee guida della stagione, puntando su tessuti strutturati, tonalità terrose e dettagli metallici tipici dell’autunno. La varietà di proposte consente a chi visita la piazza di scoprire diversi stili in un unico spazio, creando un vero e proprio percorso sensoriale.

Diverse proposte per uomo, donna e accessori

Le boutique maschili puntano su tagli sartoriali, giacche oversize e maglieria in cashmere, mentre le proposte femminili privilegiano silhouette fluide, gonne a pieghe e stampe geometriche. Gli accessori, dal momento del design, variano da borse in pelle lavorata a cappelli in feltro, contribuendo a dare un tocco finale a ogni outfit. Questa ampia gamma di scelte permette ai visitatori di vivere un’esperienza di shopping completa testando abbinamenti e tendenze direttamente sul posto.

Calendario della Modena Fashion Walk: dal brindisi alla passerella

La giornata avrà inizio alle ore 17:00 con un aperitivo gratuito organizzato nei pressi della piazza, dove i partecipanti potranno gustare stuzzichini locali accompagnati da drink di stagione. Questo momento di socialità è pensato per creare un’atmosfera rilassata, favorendo lo scambio di idee tra stilisti, commercianti e pubblico. L’aperitivo diventa così il preludio di una serata che celebra l’arte della moda.

Alle 18:30 partirà il cuore dell’evento: la sfilata delle collezioni. I riflettori si accenderanno sulla passerella improvvisata di Piazza Mazzini dove i modelli e le modelle scorreranno vestiti selezionati dalle 17 boutique aderenti. Ogni brand avrà a disposizione un breve slot per mostrare i propri capi, garantendo così una panoramica dinamica e variegata delle nuove proposte. L’intera esibizione è gratuita e aperta al pubblico rendendo la moda accessibile a tutti.

Un palco d’estate per la moda autunnale

La scelta di una location all’aperto per una sfilata autunnale è una dichiarazione di fiducia nella capacità della città di creare esperienze memorabili. La luce del tramonto, il suono delle chiacchiere dei passanti e la musica di sottofondo si combinano per dare vita a uno spettacolo unico, dove la creatività sartoriale si fonde con l’ambiente urbano. Questo approccio dimostra come Modena sappia valorizzare il proprio patrimonio storico trasformandolo in un palcoscenico moderno.

L’evento si chiude senza una cerimonia formale, lasciando spazio al pubblico di girare tra le boutique, toccare i tessuti, provare i capi e continuare a socializzare. L’ingresso è libero un invito esplicito a tutti i cittadini e i turisti a partecipare a una giornata di moda, cultura e convivialità nel cuore di Modena.