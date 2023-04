Un abito dei colori dei ciliegi in fiore e un prezzo che rispecchia la sua manifattura: Rania di Giordania stupisce per la sua estrema eleganza

Non c’è immagine più suggestiva della fioritura di ciliegi a Tokyo: vere e proprie distese rosa in cui perdersi tra la natura diventa un sogno a occhi aperti. In occasione della sua visita a Tokyo, la regina Rania di Giordania ha scelto di abbinarsi a quei ciliegi in fiore, sfoggiando un abito rosa confetto nuovo ma sempre chic.

L’abito rosa confetto di Rania di Giordania: eleganza e novità

Volata a Tokyo in compagnia del marito, il re Abdullah II, Rania di Giordania non ha mancato di stile e di eleganza. A colpire maggiormente i riflettori e il mondo attento della moda, è stato un abito in particolare, quello abbinato al rosa dei fiori di ciliegio. Il completo in questione è firmato Zimmermann ed è composto da una blusa in trasparenza su cui è cucita una canotta di seta e alla quale è abbinata una gonna a matita. I ricami e le applicazioni sono fioriti e ricordano in toto l’immagine della fioritura dei ciliegi. All’abito prezioso, Rania di Giordania ha abbinato un paio di décolleté rosa targate Dior e una borsa in satin bianco perlato firmata Gabriela Hearst.

Qual è il prezzo dell’abito rosa di Rania di Giordania?

L’effetto finale dell’outfit della regina di Giordania è raffinato, romantico e diverso dallo stile classico. La donna ha decisamente colpito nel segno e non è un caso che il colore e i ricami dell’abito riprendano quelli della fioritura dei ciliegi a Tokyo: l’attenzione ai dettagli è assoluta.

Ad ogni modo, considerando la magistrale fattezza dell’abito e la sua preziosità di tessuti e ricami, è indubbio che il prezzo sia piuttosto alto. Se ve lo stavate chiedendo, infatti, il prezzo di tutto l’insieme (blusa e gonna) è pari a 1925 euro. Una cifra decisamente high cost e difficilmente accessibile a chiunque, ma una regina di stile come lei non poteva che puntare al massimo della regalità.

Quando indossare l’abito rosa confetto di Rania di Giordania?

Rania di Giordania ha scelto quell’abito particolarmente inedito e romantico per un’occasione molto importante: incontrare la moglie del primo ministro giapponese Fumio Kishida, Yuko Kishida. Un evento solenne e molto emozionante, che richiedeva un look studiato e idoneo al contesto e stando al risultato, Rania di Giordania è riuscita a colpire nel segno.

L’abito di Zimmermann, appartenente alla collezione High Tide del brand, è semplice nel colore ma “complesso” dal punto di vista dello stile. Proprio per questo, quindi, potrebbe diventare perfetto per occasioni speciali, cerimonie primaverili, matrimoni o altri eventi legati a qualcosa di solenne. La sfumatura del colore rende tutto più romantico e raffinato: sarà difficile risultare “esagerate” con un abito del genere addosso. Pensatelo abbinato a un paio di décolleté ton sur ton, ad accessori delicati, ai giusti gioielli e a un hairstyle e un make-up degni di rappresentare così tanta eleganza. Puntate su un look semplice e pulito e cercate qualcosa che possa illuminarvi il viso. Rania di Giordania ha scelto di legare i capelli in una coda media tenendo un paio di ciuffi davanti, mentre per il trucco ha puntato tutto sullo sguardo, reso intenso da un ombretto sfumato.

Con l’abito del colore dei fiori di ciliegio non sbaglierete: non importa se non sarete a Tokyo, perché l’eleganza sarà nell’aria.