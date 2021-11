Quarta ondata di contagi: la situazione in Europa

La quarta ondata di contagi in Europa è oramai ufficiale e non accenna a diminuire. L’Europa torna a essere minacciata pericolosamente dal Covid-19 con dati sempre più in rialzo. La Germania spinge per la terza dose, ma si temono che le terapie intensive vengano affollate.

In Turingia, invece, le cure per i No Vax sono a rischio. L’Austria sta attuando un lockdown riservato esclusivamente ai soggetti non ancora vaccinati. In Danimarca si ipotizza il ritorno del green pass.

Quarta ondata di contagi: allarme in Germania

Gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Germania informano di 37.120 casi. Scatta l’allarme. Il Paese si prepara ad affrontare nuovi ricoveri. Secondo le stime del ministro della Salute Jens Spahn, nelle prossime due settimane verranno ammessi negli ospedali 400 pazienti in terapia intensiva.

Quarta ondata di contagi: la situazione in Austria

In Austria le terapie intensive non hanno raggiunto numeri vicini alla soglia di rischio fortunatamente. Sono tuttavia quasi diecimila i contagi nel paese. Una situazione preoccupante che ha spinto il governo a varare un lockdown riservato ai non vaccinati. Solamente i vaccinati e gli individui guariti dal Covid potranno tranquillamente continuare a uscire e ad accedere a locali ed eventi. Libertà di movimento anche per coloro che hanno avuto la prima dose e che possono mostrare un tampone negativo.

Quarta ondata di contagi: cosa accade in Danimarca?

Superati i duemila contagi a Copenhagen. L’allarme si acuisce e si medita a un ritorno al green pass. La situazione negli ospedali si fa sempre più complessa, in quanto i medici devono vederserla anche con i casi di semplice influenza. L’aumento di ricovero renderà la situazione ulteriormente gravosa nel pieno della stagione invernale.