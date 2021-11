Dopo mesi in cui si è finalmente potuta riassaporare la tanto acclamata “normalità” (o quasi), l’emergenza coronavirus torna a fare paura. La quarta ondata di Covid preoccupa la Germania, dove in un solo giorno si è registrato un nuovo record di contagi.

Resta alto anche il numero dei decessi.

Covid, nuovo record di contagi in Germania

Oltre al Regno Unito e all’Est Europa, dove tra Grecia, Romania e Bulgaria l’emergenza sanitaria appare critica, un brusco incremento di contagi si registra in Germania.

La curva epidemica è in rialzo anche in Italia, come evidenziato dal nuovo appello del commissario Figliuolo, e l’Oms lancia l’allarme.

In Europa il ritmo di trasmissione del Covid-19 è “molto preoccupante”. Per l’Oms, infatti, nel Vecchio Continente potrebbe esserci “un altro mezzo milione di morti” entro febbraio. La pandemia fa paura in particolare in Germania.

Covid, nuovo record di contagi in Germania: i dati

Stando ai dati riportati dal Robert Koch Institut, i nuovi positivi in 24 ore sono 33.949. I morti 165.

Confrontando i numeri, la nuova ondata sembra più preoccupante delle precedenti.

I contagiati una settimana prima erano 28.034mila, durante il picco della terza ondata 29.518. Superato anche il record precedente, raggiunto il 18 dicembre 2020, con 33.777 positivi.

Covid, record di contagi in Germania: possibili nuove restrizioni

Il titolare federale alla Salute, Jens Spahn, ha ribadito la necessità di aderire alla campagna vaccinale, aumentando il ritmo nella somministrazione delle terze dosi, soprattutto per le fasce d’età più alte.

Inoltre, la cancelliera Angela Merkel non esclude la possibilità di nuove restrizioni valide per i non vaccinati. Attualmente i cittadini tedeschi che hanno completato il ciclo vaccinale raggiungono quota 66,8%.