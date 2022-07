Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ufficialmente separati: dopo quasi vent’anni di matrimonio una delle coppie più amate d’Italia ha deciso di porre fine alla relazione.

Il momento delicato e destabilizzante, ha portato Ilary a fare le valige e a volare in Africa insieme alla sorella Silvia e ai figli Cristian, Chanel e Isabel, documentando tutto sui social dove, tra una preparazione e l’altra, si è mostrata con ai piedi un paio di ciabatte di extra lusso e calzini verdi sportivi.

La vacanza in Africa con i figli e l’outfit griffato

Conscia che la notizia avrebbe mosso un grande movimento di parole, domande, articoli etc., Ilary Blasi ha ben deciso di prendere e partire insieme ai figli: forse per preservare la famiglia, o forse per dare tempo all’ormai ex marito Francesco Totti di traslocare; in ogni caso la conduttrice televisiva si è voluta prendere una bella pausa dalla quotidianità frenetica che da sempre la accompagna.

Nonostante questo ed essendo molto social, Ilary Blasi non ha esitato a documentare la partenza e l’inizio della sua nuova vita: una cosa è certa, i suoi outfit, da vera appassionata di moda, rimangono sempre un dettaglio che non passa inosservato.

L’abbiamo vista sempre vestita con capi griffati e super particolari; basti pensare alla conduzione de L’isola dei Famosi, dove in ogni puntata sfoggiava look audaci e sempre alla moda: ma in realtà Ilary Blasi ama la moda anche nella più semplice routine.

In occasione della partenza verso l’Africa, Ilary non ha rinunciato a condividere alcuni scatti in areoporto e, dobbiamo ammetterlo, alcuni hanno lasciato decisamente il segno. Per partire, la conduttrice televisiva ha scelto un look decisamente comodo e sportivo, ma nonostante questo non ha rinunciato al lusso: perché? La foto in questione la ritrare con addosso tuta griga e felpa super over e comodissima colore smeraldo, ma sono gli accessori a fare la differenza, a tutti gli effetti.

Ilary, oltre a sfoggiare la sua classica tracolla Chanel in pelle trapuntata, ha deciso di partire con ai piedi un paio di ciabatte abbinate ai calzini: uno dei trend più in voga per l’estate 2022, soprattutto nei vip (anche Belen Rodriguez pare amarlo moltissimo!). Si tratta di un paio di sandali a doppia fascia brandizzati Gucci; per la precisione un modello decorato in toto dall’iconica trama della doppia G. A questi ha abbinato un paio di calzettoni verdi e bianchi della collezione Adidas x Gucci, altrettanto sportivi quanto lussuosi.

Quanto costano i sandali e i calzettoni Gucci di Ilary Blasi?

I sandali a doppia fascia di Gucci hanno un prezzo di 590€, mentre i calzettoni sportivi nati dalla collaborazione Adidas x Gucci, hanno un prezzo di 150€.

Un look sì comodo e super easy per viaggiare, ma che sicuramente non vuole rinunciare all’unicità e alla personalità degli accessori: pezzi particolari di extra lusso che non rimangono nell’ombra.

Tutto il look, nell’insieme, funziona: una tuta comoda, borsa a tracolla, maxi trolley, capelli spettinati e viso acqua e sapone, sono gli elementi giusti per ripartire e ritrovarsi; se in Africa e con la famiglia poi, tanto meglio.