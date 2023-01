Qual era la serie tv preferita della Regina Elisabetta?

La Regina Elisabetta II è sempre stata una forte sostenitrice della televisione. A differenza delle altre monarchie, la sua, si apriva al popolo, accettando di farsi conoscere meglio attraverso il nuovo mezzo di comunicazione. La sua incoronazione è stata la prima ad essere trasmessa in televisione.

Pertanto, sorge spontanea una domanda: la Regina Elisabetta aveva una serie tv preferita?

La serie tv preferita dalla Regina Elisabetta II

Gyles Brandreth, biografo reale, ne ha parlato nel nuovo libro dedicato alla regina Elizabeth: An Intimate Portrait. Ci si aspetterebbe di sentir nominare serie storiche, ambientate a Londra, ma ancora una volta la regina ha sorpreso tutti. Gyles Brandreth, infatti, ha rivelato che la serie più apprezzata dalla Regina era Line of Duty, una serie poliziesca della BBC.

Nonostante la sua propensione per questo programma, pare che la Regina Elisabetta, alcune volte, la trovasse un po’ difficile da seguire e dalla trama troppo confusa.

Line of Duty è una delle serie più apprezzate della BBC, si tratta di un poliziesco procedurale che ha come protagonista la squadra di detective dell’anticorruzione, il dipartimento che si occupa di indagare e smascherare i poliziotti corrotti che sono complici di crimini. Nella serie ci sono episodi violenti, un numero non indifferente di vittime e linguaggio volgare.

Forse, seguiva con piacere la serie, proprio per questa sua lontananza da quella che è l’etichetta reale: un buon modo per staccare dalla monotonia quotidiana.

Altre serie tv apprezzate

Sempre secondo il biografo reale anche i programmi più “classici” erano apprezzati dalla regina, tra questi Downtown Abbey e il quiz Pointless. Line of Duty era fuori dalla comfort zone della regina, è proprio questo che la rendeva interessante.

I programmi in costume erano quelli che attiravano di più la sua attenzione, secondo l’autore di At Home With The Queen, Brian Hoey, la Regina Elisabetta si divertiva a far notare e commentare gli errori e le sviste. Sembra che proprio guardando Downton Abbey (andata in onda per la prima volta tra il 2011 e il 2018) si intrattenesse a sottolineare le inesattezze. La serie è stata girata nel castello di Highclere, luogo che la Regina conosceva molto bene.

Nel suo libro Brian Hoey ha raccontato: “La Regina ha notato ad esempio che, in un episodio, c’era un giovane ufficiale britannico che indossava delle medaglie che non corrispondevano all’epoca dello show.”

La Regina Elisabetta II

La Regina è famosa per la sua simpatia e il suo modo di porsi. La ricordiamo moltissimo anche per i suoi completi sempre colorati, ma non tutti sanno il perchè di questa scelta stilistica.

Purtroppo, la donna che sembrava immortale, nel settembre 2022, ci ha lasciati dopo 70 anni di regno. Questa perdita ha segnato un po’ tutti e posto diverse domande. Ad esempio, cosa succederà ai suoi gioielli?

Attualmente, continuano ad uscire moltissimi libri e programmi sulla sua vita. In così tanti anni di regno e in una famiglia tanto importante il materiale certo non manca. The Crown, che percorre tutta la vita della Regina Elisabetta e della sua famiglia, ci terrà compagnia ancora per un po’.