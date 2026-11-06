Scopri il corso gratuito che trasforma la tua idea in un capo digitale pronto per la produzione.

Il 3D Fashion Maker rappresenta la figura chiave che porta un progetto creativo dalla carta al campionario industriale. Nell’edizione 2026, l'offerta formativa è collocata a Prato, tradizionale cuore del Made in Italy nella moda, e prevede 25 posti completamente gratuiti, grazie al finanziamento del PR Toscana FSE+ 2021/2027. Le candidature rimangono aperte fino al 21 ottobre 2026 e sono rivolte a giovani fino a 35 anni che desiderano specializzarsi nella modellistica e nella prototipazione di abbigliamento.

Dal cartamodello al prodotto finito: il curriculum del corso

Il percorso si articola in tre macro-moduli, tutti sviluppati in stretta collaborazione con oltre 600 imprese partner. Il primo modulo, denominato Competenze base, fornisce gli strumenti per operare in un contesto professionale: sicurezza sul lavoro, GDPR, economia aziendale, diritto del lavoro, informatica di base (digicomp), comunicazione efficace e un'introduzione all'inglese tecnico. Il fashion mindset segue, approfondendo storia e sociologia della moda, lettura delle tendenze, branding e sostenibilità.

Modellistica tradizionale e tecnologie digitali

Nel secondo blocco, denominato Management and Technique, gli studenti imparano a gestire progetti (project e product management) e a risolvere problemi complessi. Viene introdotta la modellistica tradizionale affiancata dall'uso di CAD 3D e dalla prototipazione rapida. Laboratori specialistici consentono di creare avatar parametrici e di simulare il comportamento dei tessuti grazie a Digital Twin e intelligenza artificiale, valutando vestibilità e resa dei materiali in ambiente virtuale.

Industrializzazione, qualità e sostenibilità

L'ultima fase si concentra sull' industrializzazione del prodotto, introducendo metodologie LEAN e AGILE per ottimizzare i cicli produttivi. Gli studenti acquisiscono competenze di controllo qualità, normativa per uno sviluppo sostenibile e tecniche di confezione, assemblaggio, accessoristica e packaging. Il programma prevede anche l'uso dell' intelligenza artificiale per affinare le decisioni tecniche durante lo sviluppo.

Come candidarsi: requisiti, selezione e opportunità di inserimento

Per partecipare è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria superiore o un percorso IEF-P integrato da un IFTS di un anno. La selezione prevede un test di cultura generale (con parti tecniche, informatiche e linguistiche), una verifica della conoscenza della lingua inglese e un colloquio motivazionale. Sono riservati punti extra a chi si trovi in condizioni di rischio di esclusione, alle candidate più giovani e alle donne, per garantire pari opportunità.

Le modalità di presentazione della domanda includono: compilazione online sul sito MITA Academy, invio PEC a segreteria@ , raccomandata A/R a Fondazione ITS MITA Academy (Via Galileo Galilei 31, Scandicci) o consegna a mano previa fissazione di un appuntamento. I documenti richiesti sono copia del documento d'identità, codice fiscale, curriculum vitae in formato europeo, certificato di titolo di studio e eventuali altri titoli dichiarati.

Una volta ammessi, gli studenti seguiranno 800 ore di stage distribuite tra le aziende partner, parteciperanno a project work basati su brief reali e visiteranno i principali distretti della moda per osservare da vicino i processi produttivi. Il tasso di placement è del 98 % entro 12 mesi dalla conclusione del percorso, con ex-studenti inseriti in case history di brand come Balenciaga, Dior, Gucci, Ferragamo e altri leader del settore.

Al termine del biennio, gli allievi dovranno superare un esame finale (teorico, pratico e progettuale). Chi ottiene almeno l' 80 % di frequenza e supera le prove ottiene il Diploma di specializzazione di livello V EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo e valido per proseguire in percorsi universitari o per accedere direttamente al mercato del lavoro.