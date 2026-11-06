Il 3D Fashion Maker rappresenta la figura chiave che porta un progetto creativo dalla carta al campionario industriale. Nell’edizione 2026, l'offerta formativa è collocata a Prato, tradizionale cuore del Made in Italy nella moda, e prevede 25 posti completamente gratuiti, grazie al finanziamento del PR Toscana FSE+ 2021/2027. Le candidature rimangono aperte fino al 21 ottobre 2026 e sono rivolte a giovani fino a 35 anni che desiderano specializzarsi nella modellistica e nella prototipazione di abbigliamento.
Dal cartamodello al prodotto finito: il curriculum del corso
Il percorso si articola in tre macro-moduli, tutti sviluppati in stretta collaborazione con oltre 600 imprese partner. Il primo modulo, denominato Competenze base, fornisce gli strumenti per operare in un contesto professionale: sicurezza sul lavoro, GDPR, economia aziendale, diritto del lavoro, informatica di base (digicomp), comunicazione efficace e un'introduzione all'inglese tecnico. Il fashion mindset segue, approfondendo storia e sociologia della moda, lettura delle tendenze, branding e sostenibilità.
Modellistica tradizionale e tecnologie digitali
Nel secondo blocco, denominato Management and Technique, gli studenti imparano a gestire progetti (project e product management) e a risolvere problemi complessi. Viene introdotta la modellistica tradizionale affiancata dall'uso di CAD 3D e dalla prototipazione rapida. Laboratori specialistici consentono di creare avatar parametrici e di simulare il comportamento dei tessuti grazie a Digital Twin e intelligenza artificiale, valutando vestibilità e resa dei materiali in ambiente virtuale.
Industrializzazione, qualità e sostenibilità
L'ultima fase si concentra sull' industrializzazione del prodotto, introducendo metodologie LEAN e AGILE per ottimizzare i cicli produttivi. Gli studenti acquisiscono competenze di controllo qualità, normativa per uno sviluppo sostenibile e tecniche di confezione, assemblaggio, accessoristica e packaging. Il programma prevede anche l'uso dell' intelligenza artificiale per affinare le decisioni tecniche durante lo sviluppo.
Come candidarsi: requisiti, selezione e opportunità di inserimento
Per partecipare è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria superiore o un percorso IEF-P integrato da un IFTS di un anno. La selezione prevede un test di cultura generale (con parti tecniche, informatiche e linguistiche), una verifica della conoscenza della lingua inglese e un colloquio motivazionale. Sono riservati punti extra a chi si trovi in condizioni di rischio di esclusione, alle candidate più giovani e alle donne, per garantire pari opportunità.
Le modalità di presentazione della domanda includono: compilazione online sul sito MITA Academy, invio PEC a
segreteria@, raccomandata A/R a Fondazione ITS MITA Academy (Via Galileo Galilei 31, Scandicci) o consegna a mano previa fissazione di un appuntamento. I documenti richiesti sono copia del documento d'identità, codice fiscale, curriculum vitae in formato europeo, certificato di titolo di studio e eventuali altri titoli dichiarati.
Una volta ammessi, gli studenti seguiranno 800 ore di stage distribuite tra le aziende partner, parteciperanno a project work basati su brief reali e visiteranno i principali distretti della moda per osservare da vicino i processi produttivi. Il tasso di placement è del 98 % entro 12 mesi dalla conclusione del percorso, con ex-studenti inseriti in case history di brand come Balenciaga, Dior, Gucci, Ferragamo e altri leader del settore.
Al termine del biennio, gli allievi dovranno superare un esame finale (teorico, pratico e progettuale). Chi ottiene almeno l' 80 % di frequenza e supera le prove ottiene il Diploma di specializzazione di livello V EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo e valido per proseguire in percorsi universitari o per accedere direttamente al mercato del lavoro.