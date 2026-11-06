RobyNails offre una gamma completa di prodotti per nail art, adatti a professionisti e appassionate, per realizzare decorazioni spettacolari in pochi passaggi.

La passione per la nail art trova in RobyNails un punto di riferimento unico, dove ogni elemento necessario per creare design personalizzati è raggruppato in un unico shop on-line. Dalle tonalità più sobrie a quelle più sfavillanti, la selezione è pensata per chi vuole sperimentare sia a casa sia nel proprio salone, senza doversi preoccupare di cercare prodotti sparsi in diversi negozi.

Grazie a un catalogo organizzato per categorie, è possibile individuare rapidamente gli articoli più adatti al progetto del giorno, che si tratti di una semplice manicure colorata o di una complessa opera di micropittura. L’interfaccia permette di filtrare per tipo di prodotto, prezzo o novità, rendendo l’esperienza di acquisto veloce e intuitiva.

Il catalogo completo di RobyNails per la nail art

Nel reparto dedicato alle decorazioni troviamo foil, glitter, sticker 3D, pigmenti e pennarelli di diverse dimensioni e finiture. Ogni foil è realizzato con una pellicola metallizzata che riflette la luce, creando effetti iridescenti perfetti per le feste o per un look da red carpet. I glitter sono disponibili in particelle fini o grossolane, in tonalità classiche come oro e argento e in versioni holografiche che cambiano colore a seconda dell’angolo di visuale.

Foil, glitter e strass: scintillio garantito

Tra le proposte più richieste vi sono i foil holographic gold e foil holographic pink, venduti a prezzo promozionale per stimolare la creatività. Anche gli adesivi leopardati, disponibili in versione monocolore e multicolore, consentono di aggiungere rapidamente pattern animalier senza necessità di pittura avanzata. Gli adesivi pizzo, sia bianchi che argentati, offrono un tocco delicato e romantico, ideale per design floreali o vintage. Inoltre, le polveri glitter e le pietre strass permettono di completare le composizioni con un brilliore duraturo.

Strumenti e accessori per professionisti e amatori

Per realizzare le idee più complesse sono indispensabili gli strumenti di precisione. RobyNails propone pinzette pinching di alta qualità, silicone stamper per timbri decorativi e applicatori di brillantini che garantiscono una diffusione uniforme dei pigmenti. Altri accessori utili includono il finger rest per stabilizzare la mano durante l’applicazione, il display colori a forma di cuore o fiore per organizzare le vernici e vasetti vuoti per conservare glitter e polveri senza contaminazioni.

Kit di supporto e display per organizzare il lavoro

I display tip e i relativi tip stick facilitano la gestione delle unghie false, consentendo di cambiare rapidamente il modello in base al design scelto. I display colori ventaglio e i display colori 60 unghie offrono una panoramica visiva delle tonalità disponibili, rendendo più semplice la scelta del colore giusto per ogni occasione. Anche i contenitori tondi per brillantini sono pensati per mantenere ordinati i piccoli ingredienti, evitando fuoriuscite durante il trasporto.

Per chi desidera ispirazione, la sezione Tutorial di RobyNails raccoglie guide passo-passo, video dimostrativi e consigli di esperti, utili sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della nail art sia a chi vuole perfezionare tecniche avanzate. Con la combinazione di prodotti di qualità, strumenti affidabili e contenuti formativi, RobyNails si afferma come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono trasformare le proprie unghie in piccole opere d’arte.