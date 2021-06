La moda si schiera ancora una volta a favore dei diritti lgbtq+ a cui mostra il proprio sostegno con capsule collection create in occasione del Pride Month, il mese del Pride, i cui ricavati andranno devoluti in beneficienza. Vediamo quali sono i brand che hanno aderito per il 2021.

Pride month 2021 capsule collection: i brand e i testimonial più famosi

Anche per il 2021, volti noti, brand e mason conosciute in tutto il mondo, hanno deciso di mostrare il loro sostegno ai diritti lgbtq+ in occasione del mese di giugno, ormai riconosciuto come “il mese del pride”. Lo hanno fatto come sanno fare meglio: promuovendo capsule collection dedicate, in edizione limitata.

Tantissime le icone pop che hanno mostrato il proprio sostegno.

Alcune di queste hanno anche prestato il proprio volto ai marchi più famosi o addirittura hanno coinvolto i propri brand nella causa.

Versace chiama accanto a sé Lady Gaga, una delle icone pop lgbtq+ per eccellenza, per mettere all’asta una replica della giacca in pelle indossata dalla cantante durante il tour mondiale di “Born ths way”. Se la giacca è però una sola, la “padrona di casa” Donatella Versace e Lady Gaga hanno pensato anche ai fan realizzando t-shirt e berretti con la scritta “Born this way” e il logo della maison con i colori della bandiera lgbtq+.

Sia il ricavato della giacca in pelle, sia quello della vendita di berretti e t-shirt sarà devoluto in beneficienza.

Una scelta, quella di chiamare Lady Gaga, non del tutto casuale: l’album “Born this way”, inno alla diversità, ha infatti festeggiato il suo decimo anniversario.

“Forever Free Pride Collection” è il nome della nuova capsule collection di Puma che comprende bodysuit, leggins, t-shirt, felpe e accessori. Il ricavato verrà devoluto alla Cara Delevigne Foundation per sostenere gli enti di beneficienza per le comunità lgbtq+.

A prestare il volto a questa nuova capsule collection è, infatti ancora una volta, la modella e attrice Cara Delevigne, che recentemente si è anche dichiarata pansessuale.

Anche la cantante, attrice e imprenditrice, Rihanna, già attiva nella lotta contro le discriminazioni con Fanty Beauty, mostra la sua vicinanza alla comunità lgbtq+ con la capsule collection della sua linea di lingerie “Savage X Pride”, sempre per Fenty.

Reggicalze, lingerie e boxer, tutti gli indumenti della collezione sono ricamati con dei piccoli arcobaleni che richiamano i colori della bandiera del Pride.

Pride month 2021, la capsule collection di Converse

Il famoso brand di calzature si è unito alla causa presentando l’iconica “Chuck”, la Converse All Star a stivaletto, declinata per l’occasione in 5 modelli tutti decorati con motivi arcobaleno.

Sulla piattaforma di personalizzazione dei loro prodotto Converse By You, inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente le proprie Converse con patch, lacci ed altri accessori ispirati ai colori della comunità lgbtq+.

Vans invece supporta i diritti lgbtq+ con una capsule collection di sneakers e abbigliamento tutta in tema arcobaleno. Ma non solo, per sostenere concretamente la causa, donerà un totale di 200.000 euro a quattro organizzazioni lgbtq+ da tutto il mondo.

“All types of love” è il nome della capsule collection di Reebok, creata dalla community lgbtq+ Colorful Soles formata dagli stessi dipendenti. Oltre alla capsule collection, anche Reebok ha fatto una donazione ad un ente che non solo promuove la libertà di poter esprimere la propria identità di genere e orientamento sessuale, ma che è anche contro ogni tipo di molestie e discriminazioni.

Calvin Klein Jeans lancia la capsule collection con l’hashtag #proudinmycalvins. La collezione è ovviamente un omaggio al Pride ma con un rimando agli anni ’90, si tratta di pezzi unisex tra intimo, abbigliamento accessori e costumi da bagno a tema.

A prestare il volto a questa campagna la dj transessuale Honey Dijon e la dj dichiaratamente nonbinary Arca.

Michael Kors presenta invece la sua capsule collection con l’hashtag #MKPride, dedicata a uomini, donne e non binary. Felpe, pantaloncini, capispalla e accessori tutti decorati a tema Pride.

La collezione 2021 include anche una t-shirt in edizione limitata i cui profitti saranno devoluti ad una delle principali organizzazioni pro diritti lgbtq+.

“Pride is where you find it” è la nuova capsule collection di Coach. Borse, t-shirt e calzature con il logo arcobaleno, per sostenere la comunità lgbtq+. Il brand ha fatto alcune donazioni a tre associazioni che si occupano di diritti lgbtq+.