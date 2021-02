Tutti i dettagli sulla nuova edizione digitale di Pitti Immagine Filati, l’evento più atteso nel mondo della moda e nel settore tessile.

Pitti Immagine

Cos’è Pitti Immagine? È un’azienda italiana, fondata negli anni Ottanta a Firenze, che si occupa di eventi e promozioni nel settore della moda.

Organizza ogni anno svariati eventi e fiere, presentazioni e sfilate fondamentali nel mondo dell’abbigliamento e del settore tessile, soprattutto per quello Toscano. Pitti Uomo, Pitti Filati e Pitti Bimbo sono solo alcuni degli eventi organizzati da Pitti Immagine e che hanno risonanza mondiale nel settore moda. Il nome dell’azienda deriva dal fatto che, negli anni ’50, Giovanni Battista Giorgini allestisce la prima sfilata di moda a Palazzo Pitti, nella città di Firenze.

Pitti Immagine: nuova edizione digitale

Quest’anno, causa pandemia, la fiera dedicata al gruppo Pitti Filati di Pitti Immagine si svolgerà online dall’8 febbraio al 5 aprile 2021. Le fiere infatti, secondo i nuovi decreti di contenimento del Covid-19, saranno bloccate fino al 5 marzo. Pitti Immagine Filati ha scelto quindi una direzione innovativa per rilanciare il settore.

Le nuove collezioni per la stagione primavera-estate delle aziende che partecipano alla fiera verranno presentate online, sulla piattaforma Connect. Grazie all’uso di questa piattaforma e di questa strategia, le aziende leader del settore filati potranno partecipare alla prestigiosa Pitti Filati, così da accrescere e creare nuovi contatti con gli acquirenti anche internazionali. Un’idea innovativa che permette al settore della moda di non fermarsi, apportando danni alla loro economia e a quella del Paese.

Alla nuova edizione digitale di Pitti Filati, che debutta sul sito www.filati.pittimmagine.com, partecipano ben cinquanta aziende di filatura tra cui numerose sono quelle di Biella e Prato, realtà importanti del settore tessile. Alpes, Cariaggi Fine Yarns Collection, Feel Blue, Filati Naturali, Filmar, Filpucci, E. Miroglio, I.A.Fil, Igea, Spazio Ricerca, Lanificio dell’Olivo, Miele, Shima Seiki, Starlight, The Woolmark Company, Tollegno 1900, Vimar sono solo alcune aziende. La moda e il settore tessile guardano oltre le perdite dovute alla pandemia, sostenendo una nuova sinergia. Il fashion movie CKD MASTER CUBE è sicuramente l’evento più atteso del salone. Un metodo innovativo per presentare le creazioni degli studenti del Master in Creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda e Modateca Deanna e dei vincitori degli Industry Projects. Marni, Marina Rinaldi, Max Mara Leisure, Stone Island, United Colors of Benetton, Enka e Jackytex sono i nomi degli Industry Projects di questa edizione di Pitti Filati.

