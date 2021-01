Nonostante l’incertezza causata dalla pandemia, anche il mondo della moda come tanti altri settori, tenta di ripartire. Lo fa in occasione della prima Milano Fashion Week 2021, quella dedicata alla moda uomo. I brand che vi parteciperanno si adatteranno alle nuove norme imposte dal Decreto per limitare i contagi da Coronavirus e sarà quindi in parte digitale e, in parte, fisica.

Mentre le sfilate a porte chiuse saranno solo tre. Ecco quindi come si distribuirà la Milano Fashion Week sul calendario.

Milano Fashion Week 2021: il calendario dell’evento

Milano è pronta ad ospitare la prima Fashion Week dell’anno che si aprirà il 15 gennaio 2021 e si concluderà il 19 gennaio. Durante gli eventi spalmati nei cinque giorni dedicati alla moda, i brand presenteranno le loro collezioni maschili per l’Autunno/Inverno 2021-22.

Ad aprire le danze, o meglio le passerelle, sarà Ermenegildo Zegna, alle ore 15.00. Sabato 16 gennaio, alle 11.30 sarà il turno di Church’s e di Fendi, la cui sfilata è prevista per le 14.00. Alle 18.00, a conclusione della seconda giornata della Fashion Week, sarà Iceberg. Domenica 17 gennaio, a partire dalle 12.00, sfileranno Msgm, Prada e Tod’s. A concludere la seconda giornata sarà la sfilata di K-Way, sempre alle 18.00.

Lunedì 18, invece, sarà il turno di Danilo Paura mentre martedì 19 si terranno tutti gli eventi di chiusura.

Milano Fashion Week 2021: gli eventi online

Come abbiamo già accennato, per rispettare le norme imposte dal Decreto, la Milano Fashion Week sarà in parte digitale. Alcuni eventi saranno infatti disponibili in streaming sulla piattaforma digitale della Camera Nazionale della Moda Italiana. Sul sito, oltre alle sfilate saranno disponibili contenuti come interviste e approfondimenti su argomenti di attualità che recentemente hanno coinvolto anche il mondo della moda, come l’inclusione e la sostenibilità ambientale.

Non solo, le sfilate si svolgeranno in contemporanea al Fashion Film Festival Milano, evento organizzato da Costanza Cavalli Etro, moglie di Kean Etro, direttore creativo per la parte maschile della casa di moda che porta il suo nome. L’evento, sempre trasmesso sul sito della Camera Nazionale della Moda Italiana, partirà il 13 gennaio 2021, per terminare, insieme alla Fashion Week, il 19 gennaio. Durante questo festival verrà trasmessa una selezione di 200 fashion film provenienti da 60 paesi, che verranno votati dal pubblico e da una giuria composta da nomi importanti quali Margherita Missoni, Anna Dello Russo e Paolo Roversi. Rispettivamente modella ed erede della casa di moda Missoni, giornalista e direttrice creativa di Vogue Japan e scrittore, sceneggiatore e giornalista.

Le sfilate a porte chiuse

Se il calendario ufficiale presentato ad inizio gennaio prevedeva quattro sfilate in presenza di Etro, Fendi, K-Way e Dolce&Gabbana, all’ultimo minuto quest’ultima ha deciso di non partecipare, costringendo una modifica al programma. Tramite un comunicato, i due stilisti hanno fatto sapere che la loro mancata partecipazione è dovuta all’altrettanta mancanza delle condizioni indispensabili per realizzare la sfilata, a causa della pandemia ancora in corso.

Anche Etro si è organizzata per limitare il rischio di contagi. Sfilerà infatti a porte chiuse nell’atelier di Via Tortona. Fendi farà la stessa cosa, ma in Via Solari e K-Way in via dell’Aprica. Per i brand che hanno deciso di sfilare in presenza quindi, si ai modelli, ma niente pubblico.

I grandi assenti

Durante la Milano Fashion Week 2021 per la moda maschile saranno quindi virtualmente presenti 40 brand, mentre alcuni importantissimi nomi spiccano tra i grandi assenti. Giorgio Armani, Versace e Missoni hanno infatti scelto di presentare le loro collezioni maschili insieme a quelle femminili a febbraio. Anche Gucci e Bottega Veneta risultano essere assenti, ma non hanno specificato altre eventuali date per la presentazione delle loro nuove collezioni.