In provincia di Matera, a Pisticci, un incendio ha terrorizzato la popolazione e il sindaco ha ordinato l’evacuazione di 150 persone. Le fiamme stanno avanzando da due giorni.

La notizia si apprende dall’Ansa ai microfoni della quale il sindaco di Pisticci Domenico Albano ha dichiarato: “Le fiamme si stanno avvicinando al quartiere Cammarelle, all’ingresso della città“.

Per tale motivo dunque ha deciso di mettere in sicurezza molti dei suoi cittadini facendoli allontanare dalle zone di pericolo. Gli incendi vanno avanti da due giorni e i vigili del fuoco stanno facendo di tutto per domare le fiamme. È stato richiesto anche l’aiuto dei Canadair. Oltre all’evacuazione delle abitazioni, il sindaco di Pisticci ha chiuso temporanea la galleria San Rocco, necessaria per accedere alla città.

Gli incendi nel nostro Paese e nel mondo

Pisticci e la Basilicata non sono nè l’unica città nè l’unica regione ed essere colpite dagli incendi. L’estate del 2022 sta creando moltissimi danni all’ambiente, alle cose materiali e alle persone. Numerosi sono i roghi che colpiscono l’Italia da Nord a Sud e questo è l’effetto dell’aumento delle temperature. Oltre alla nostra Nazione, anche il resto dell’Europa e del mondo sono alle prese con picchi elevati di caldo e vasti incendi.