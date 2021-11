Pigiami invernali da donna:i modelli in trend

Con le temperature che tendono ad abbassarsi ed essere rigide soprattutto la notte, bisogna indossare qualcosa di adatto che protegga facendo sentire al caldo. Per questa ragione, i pigiami invernali da donna sono il capo adatto per fredde notti del periodo invernale e i modelli sono vari tra cui scegliere.

Vediamo insieme i migliori e le offerte disponibili.

Pigiami invernali da donna

Con l’arrivo dell’inverno e delle temperature basse, è tempo di cambiare e anche il pigiama ha bisogno di un nuovo modello per affrontare le notti tipiche invernali. Ovviamente scegliere i pigiami invernali da donna dipende da vari fattori, ma in ogni caso la parola d’ordine deve essere una sola, ovvero comodità che deve essere la parola chiave.

Per la notte si consiglia di indossare pigiami che siano comodi, no a qualcosa di stretto oppure attillato dal momento che capi del genere rendono la circolazione maggiormente difficoltosa. Bisogna che sia morbido e ampio: si consiglia di puntare a un capo dalla taglia in più magari con elastico per regolarlo in base ai propri bisogni ed esigenze.

Si consiglia di optare per dei tessuti morbidi e felpati in modo da proteggersi con le temperature rigide dell’inverno ormai imminente.

Bisogna che mantenga la giusta temperatura del corpo per cui se si dorme in una stanza calda con i piumoni, in quel caso meglio scegliere dei pigiami invernali da donna che siano leggeri e non troppo pesanti. Per chi soffre particolarmente il freddo ed è freddolosa, un pigiama in flanella è la giusta soluzione in quanto caldo e morbido al tempo stesso.

Un capo che mantiene il calore del corpo e che è possibile indossare anche mentre si guarda la televisione prima di andare a letto. A prescindere dal modello e dallo stile, meglio sempre optare per dei pigiami invernali da donna che diano libertà di movimento senza essere troppo rigidi o eccessivamente stretti in quanto non adatti al sonno e al riposo notturno.

Pigiami invernali da donna: modelli

I modelli sono vari e si differenziano in base ai tessuti, alle fantasie, ma anche allo stile e ai gusti di ciascuna donna. Per chi vuole puntare a dei pigiami invernali da donna, i modelli del marchio di Victoria’s secret sono l’ideale proprio perché eleganti, femminili e sensuali. Si trovano alcune tipologie con bottoni sul davanti oppure realizzati in seta.

Sul mercato è possibile trovare anche fantasie più giocose e divertenti, come orsetti o anche molto colorati. si trovano modelli con inserti in seta e cachemire che sono molto moderni e chic, adatti a coloro che vogliono essere eleganti e alla moda, anche quando sono sotto le coperte. Il marchio Intimissimi, specialista nel campo, ne propone tantissimi in vari modelli e stili.

Ci sono anche tipologie che si presentano come fossero un completo e danno una piacevole sensazione di benessere. Sono modelli di pigiami invernali da donna con giacca scivolata e pantalone dalla gamba diritta per una ottima vestibilità e uno stile senza eguali. I pigiami in cotone e flanella sono i migliori per il periodo invernale perché danno calore.

I colori e le fantasie sono tantissimi tra cui scegliere: dal modello con fantasia tartan a quadri e colori accesi sino alle stampe raffiguranti animali e fiori passando anche per il classico pois o righe. Tra i modelli di tendenza, vi sono anche quelli realizzati con fibre di nylon rigenerato, quindi ecosostenibili, che si utilizzano anche nell’abbigliamento di tutti i giorni e non solo per la notte.

Pigiami invernali da donna Amazon

Per le notti dell’inverno, sono diversi i modelli e anche le offerte disponibili sul noto e-commerce di Amazon. cliccando sulla foto si visualizzano le informazioni del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori pigiami invernali da donna tra quelli maggiormente desiderati potendo anche approfittare degli sconti del Black Friday.

1)Golden Point donna set pigiama

Un pigiama da donna invernale con stampa Sylvester raffigurante il gatto del cartone Gatto Silvestro e Titti con girocollo top e manica lunga. I pantaloni sono lunghi a fondo blu a pois rossi. Un modello in cotone dalla vita elasticizzata. Di colore blu e con lo sconto del 25%.

2)Disney Pigiama due pezzi donna

Un modello in cotone a manica lunga raffigurante il celebre personaggio di Minnie a Parigi o Londra disponibile sino alla taglia XL. Un pigiama invernale lungo con pantaloni e polsini elasticizzati. Realizzato in cotone morbido e traspirante. Disponibile nei colori nero e grigio. In vendita con il 5%.

3)Shekini pigiama in modal da donna

Un pigiama molto comodo ed elegante dotato di bottoni con pantaloni con elastico in cotone, quindi tessuto molto morbido. Traspirante e assorbe l’umidità. Lo scollo a V, quindi molto sensuale ed elegante. Ha la vita elastica con coulisse in modo da regolarlo a proprio piacere. I pantaloni sono larghi e con due tasche. Disponibile in una marea di colori: blu, grigio scuro, rosso, verde, giallo e fucsia con il 12% di sconto.

