Pietro Palumbo, avvocato siciliano trapiantato al nord, è noto per essere il fidanzato di Levante. Conosciamolo meglio.

Chi è Pietro Palumbo

Pietro Palumbo è un avvocato di origine siciliana. Conosciuto per essere il “nuovo” fidanzato di Levante, all’anagrafe Claudia Lagona è poco avvezzo al modo dello spettacolo e del gossip.

Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università degli studi di Palermo e due master internazionali, Palumbo si è stabilito a Milano, avviando proprio in questa città la sua carriera lavorativa.

Tranne le origini sicule e il trasferimento al nord per lavoro di lui si conosce ben poco. Le uniche altre informazioni disponibili ci sono date dalle parole spese dalla cantante sulla loro relazione.

La relazione con Levante

Felicemente fidanzati dal 2019, non si sanno molti dettagli della loro relazione.

Pietro e Levante hanno vissuto la loro storia d’amore con grande riservatezza lontano dai riflettori fino a quando le loro foto sono apparse per la prima volta su un settimanale. Nonostante la pubblicazione di quegli scatti che li ritraevano come coppia non sia stata una loro volontà, il sentimento per Pietro ha spinto la cantate a voler raccontare questa bellissima storia che le ha fatto ritrovare la felicità perduta. Il loro primo incontro è avvenuto in maniera del tutto casuale.

La cantante parla di quella sera come di un grandissimo colpo di fortuna.

Claudia, inizialmente, era stata invitata ad uscire a mangiare da un amico che all’ultimo ha ritrattato ricordandosi di una cena di compleanno. “E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune.” dice Levante su quell’incontro riferendosi a Pietro, in un’intervista sul Corriere della Sera. I complimenti, però, non si fermano solo all’aspetto fisico, “La sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha.” aggiunge infatti.

La relazione negli anni si è consolidata sempre più. Tanto che, nel settembre 2021, Levante ha annunciato di essere in dolce attesa di una bambina, frutto dell’amore tra lei e l’avvocato dagli occhi azzurri. Con un post su Instagram la cantante ha ripercorso i primi mesi di gravidanza trascorsi al fianco del compagno, immersa nella musica e nei live di un tour iniziato nel luglio 2021, che in poco meno di venti date, le ha permesso di girare in lungo e in largo tutta la penisola.