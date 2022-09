Peter Gomez è un giornalista e saggista italiano. Dirige il quotidiano Il Fatto Quotidiano e il mensile FQ Millennium. Oltre a questa professione intraprende anche quella di conduttore del programma La confessione che va in onda sul canale Nove. Cosa conosciamo ancora?

Peter Gomez: la carriera

Peter Gomez è nato a New York il 23 ottobre 1963 dal padre Filippo Gomez Homen e Fabricia Fossati. Ha vissuto a Verona, città in cui ha frequentato il Liceo Messadaglia e la facoltà di giurisprudenza. Nel frattempo entra in una scuola di giornalismo e una volta terminata, inizia a lavorare al quotidiano locale L’Arena. Nel 1986 dopo essersi trasferito a Milano, lavora per Il Giornale seguendo successivamente Indro Montanelli a La voce.

Esercita il ruolo di inviato de l’Espresso e inizia a lavorare su tutti i casi di corruzione politica, giudiziaria e mafia. Ha seguito tanti scandali italiani come Tangentopoli, le stragi di Falcone e Borsellinoe il coinvolgimento di Berlusconi con la mafia siciliana. Nel 2009 lascia l’Espresso e fonda insieme a Marco Travaglio e altri Il Fatto Quotidiano. Inizialmente dirige la versione online del quotidiano in cui crea anche un blog personale.

Insieme a Marco Travaglio pubblica anche diversi libri e best seller. Dal 2017 dirige anche il mensile del quotidiano FQ Millennium. Si fa vedere spesso anche in televisione e nel 2017 conduce La confessione, un programma sul canale Nove in cui intervista dei personaggi famosi. Presenta due inchieste sulla pornografia e sulle droghe intitolata Enjoy. Tra il 2019 e il 2020 ha condotto la rubrica di attualità e di approfondimento chiamata Sono le venti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PETER GOMEZ (@petergomezofficial)

Peter Gomez: la vita privata del direttore de Il Fatto Quotidiano

Sebbene conosciamo bene tutta la sua carriera e ogni suo pensiero, resta nascosta tutta la sfera che riguarda la vita privata. Infatti il giornalista si è sempre considerato un uomo molto riservato sotto questo aspetto. Sembrerebbe però che l’uomo sia stato per diversi anni insieme a Laura Urbinati, una stilista di moda da cui ha avuto anche una figlia di nome Olga. I due non stanno più insieme ma pare che Gomez l’abbia incoraggiata ad aprire un negozio anche a Milano. Il motivo della rottura non è conosciuto. Si reputa un fan sfegatato dell’Inter e gli sarebbe piaciuto molto diventare un giocatore di basket.