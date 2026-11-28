Pagare con la carta o con un bip dello smartphone attenua il dolore del pagamento e fa perdere il conto di ciò che si spende. Gli studi sul disaccoppiamento, la Spendception, gli abbonamenti e il Buy Now, Pay Later spiegano perché, e cosa si può fare.

Il portafoglio che si alleggerisce, le banconote da contare, il resto da riporre: con il contante la spesa ha un peso fisico. Con la carta, e ancora di più con lo smartphone, tutto si riduce a un gesto leggero e a un suono. Il costo c’è, ma il cervello lo registra a malapena.

In Italia questo passaggio è in pieno corso. A fine 2023 il 40% del valore delle transazioni è passato da carte e wallet, con un aumento del 18% dei pagamenti con carta contro una media europea intorno all’11%. Il contante resta presente nel 44% delle operazioni, ma la distanza si accorcia.

Il dolore del pagamento che si attenua

Gli studiosi parlano di pain of paying, espressione coniata da Zellermayer: il piccolo disagio psicologico che proviamo quando paghiamo. Con il contante è più forte, perché si contano le banconote, si consegnano, si vede il portafoglio svuotarsi. La carta di credito lo smorza (consumi oggi, paghi dopo) e il contactless elimina quasi ogni legame tattile ed emotivo con il denaro.

Meno dolore può voler dire più spese impulsive, soprattutto quando i pagamenti sono rapidi e invisibili. Alcuni ricercatori hanno battezzato il fenomeno Spendception, fusione di spend e perception: le uscite diventano meno visibili e la resistenza mentale al consumo si abbassa. Uno studio sui pagamenti mobili si intitola, non a caso, “Paying in a blink of an eye: it hurts less, but you spend more”.

L’esperimento di Soman e il disaccoppiamento

Il ricercatore Dilip Soman ha intercettato 41 studenti appena usciti dalla libreria del campus, chiedendo loro la cifra esatta spesa. Tra chi aveva pagato con carta di credito, solo il 35% la ricordava; la maggioranza la sottostimava o non sapeva rispondere.

La spiegazione è il cosiddetto disaccoppiamento, cioè la separazione mentale tra l’atto di comprare e quello di pagare. Con il contante il costo è più reale e doloroso, con la carta la transazione è quasi invisibile e il sacrificio economico si percepisce meno.

Abbonamenti e Buy Now, Pay Later: le spese silenziose

Le uscite poco visibili alimentano la subscription economy: 5,99 € per la musica, 17,99 € per una piattaforma video, 11,99 € per una rivista online, magari con il prezzo che sale dopo la promozione iniziale. Ogni voce sembra innocua, finché a fine mese il totale sorprende.

Lo stesso vale per il Buy Now, Pay Later: si rateizzano anche acquisti modesti, con zero interessi apparenti e approvazione istantanea. La spesa si diluisce e appare trascurabile, mentre ci si indebita con facilità. Le stime parlano di oltre 360 milioni di utenti nel mondo, in costante crescita.

Quando la trappola scatta in vacanza

In viaggio l’effetto si amplifica. Secondo la teoria della contabilità mentale di Richard Thaler, prima di partire creiamo un budget separato, i “soldi per le vacanze”, e il dolore del pagamento si allenta. Entra poi in gioco l’effetto licenza, l’autoassoluzione del “me lo sono meritato”.

Pagare con carta o in valuta straniera rende difficile convertire i costi: il denaro sembra quello del Monopoli, si riduce l’attivazione dell’insula, area legata al dolore fisico ed emotivo, e gli acquisti sembrano meno reali. Il conto torna con l’estratto conto al rientro. A questo si somma la teoria del mantenimento dell’umore: quando siamo felici e rilassati, decidiamo più d’istinto, anche per prolungare quel benessere.

Strumenti per riprendere il controllo

La stessa tecnologia può aiutare: notifiche in tempo reale, limiti di spesa e una revisione periodica degli abbonamenti attivi e del loro effettivo utilizzo. La Banca centrale europea, nello studio “Keep calm and carry cash”, ricorda inoltre l’utilità di tenere una piccola scorta di banconote, rete di sicurezza in caso di emergenze come blackout digitali o crisi finanziarie.

Un esercizio pratico per iniziare: controllare l’elenco degli abbonamenti e delle rate in corso, e chiedersi per ciascuno se lo si usa davvero. È un modo semplice per rendere di nuovo visibile ciò che la carta tende a nascondere.