Conte’ Scarpe e Moda: calzature e accessori dal 1978

Dal 1978 Conte' Scarpe e Moda seleziona calzature e accessori per tutta la famiglia, puntando sulle sue risorse umane.

Conte’ Scarpe e Moda si presenta come un’azienda che considera le risorse umane il proprio bene più prezioso. Il marchio sostiene di voler investire sulla carica e sull’entusiasmo di chi lavora al suo fianco, con l’obiettivo di rendere ogni giornata lavorativa fresca e dinamica.

Una selezione di calzature dal 1978

Dal 1978 l’azienda seleziona con cura calzature e accessori pensati per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti. La proposta riguarda quindi un pubblico ampio, con articoli rivolti a esigenze diverse.

Acquisti online e contatti

Per l’assistenza sugli acquisti online è possibile scrivere a ecommerce@, indicando il proprio numero di telefono. Il team richiama in orario lavorativo. Per informazioni generali si può inviare una mail a info@.

La sede legale di Biella Scarpe SpA si trova in Via Cavour 58, a Gaglianico (BI). Il sito propone anche una newsletter con il 10% di sconto sul primo acquisto, non cumulabile con altre promozioni o sconti.

Il sito accetta diversi metodi di pagamento, tra cui carte come Visa, Mastercard e American Express, oltre a wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e PayPal.