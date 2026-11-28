Visite, esami e un servizio di ascolto psicologico gratuiti per le donne di Catanzaro, alla vigilia del 25 novembre

Oltre 150 donne hanno partecipato il 24 novembre alla giornata di prevenzione e promozione del benessere femminile “Per amore delle Donne”, ospitata nella sede operativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro, in viale Vincenzo Gattoleo. L’iniziativa è stata promossa dall’UICI in collaborazione con l’UNIVOC di Catanzaro.

L’evento ha ottenuto il patrocinio delle Commissioni Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Catanzaro, con il sostegno dell’Associazione Mogli Medici Italiani – Donne in Salute, sezione di Catanzaro, e dell’AVIS Comunale Catanzaro 2013.

Screening specialistici gratuiti e consulenze

La giornata si è basata su screening specialistici gratuiti, consulenze e momenti di ascolto, con un’attenzione particolare anche al benessere psicologico ed emotivo. Alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito professionisti che hanno messo a disposizione gratuitamente tempo e competenze.

Gli screening oculistici sono stati eseguiti da due professioniste, quelli uditivi da un professionista dell’associazione “Ti sento più di prima”. La prevenzione del tumore del colon-retto è stata curata dall’AVIS Comunale Catanzaro 2013. Sono stati inoltre previsti una valutazione podologica, una endocrinologica, esami di mineralometria ossea computerizzata e una valutazione del rischio cardiocircolatorio con consulenza nutrizionale.

Accertamenti consigliati e sportello psicologico

Secondo quanto riferito dall’UICI, a diverse partecipanti è stato consigliato di sottoporsi a ulteriori accertamenti diagnostici e approfondimenti specialistici.

Anche lo sportello di supporto psicologico ha registrato riscontri significativi. Alcune donne, inizialmente convinte di non avere bisogno di un colloquio, hanno deciso di proseguire con ulteriori incontri dopo il confronto con il professionista.

Il tempo per sé e il legame con il 25 novembre

Luciana Loprete, presidente dell’UICI di Catanzaro e della Commissione Pari Opportunità del Comune, ha voluto l’iniziativa per offrire alle donne un momento dedicato alla propria salute, spesso trascurata a causa di impegni lavorativi, familiari e assistenziali. Secondo Loprete, la giornata ha offerto alle partecipanti “del tempo da dedicare a se stesse”, un valore che nella quotidianità assume un peso concreto.

La giornata è stata organizzata alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in un percorso più ampio di tutela dei diritti, dell’autonomia e delle pari opportunità. Per l’UICI, l’appuntamento dovrebbe segnare l’inizio di una rinnovata attenzione verso la propria salute e il proprio benessere.

Nella nota conclusiva dell’associazione si legge: “Perché nessuna donna dovrebbe sentirsi così indispensabile per gli altri da diventare trascurabile per se stessa”.