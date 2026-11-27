Un torneo di Mamanet a Cusano Milanino unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Lo sport femminile torna al centro di un’iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà. Domenica 29 novembre 2026, dalle 9:00 alle 19:00, il Campo Polifunzionale del Centro Tennis Comunale di viale Roma ospiterà il torneo nazionale Mamanet in Rosso 2026, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

L’evento è organizzato dalla Società Cooperativa Sociale La Roccia ETS, attraverso il progetto La Roccia Mamanet, e si svolge in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In campo scenderanno squadre Mamanet provenienti da diverse località italiane.

Un gioco aperto a chi non ha mai giocato a pallavolo

Il Mamanet è una disciplina di squadra ispirata alla pallavolo. La differenza principale è la possibilità di afferrare il pallone e poi rilanciarlo, una regola che rende il gioco semplice da imparare anche per chi non ha alcuna esperienza sportiva.

Nato per favorire la partecipazione delle mamme alla pratica sportiva, il Mamanet offre benessere psicofisico, occasioni di socializzazione e un percorso di empowerment femminile. Secondo gli organizzatori, la forza del gioco sta nel creare relazioni, rafforzare l’autostima e dare alle donne uno spazio in cui essere protagoniste dentro e fuori dal campo.

Il ricavato per il Progetto ISA e il flash mob del 25 novembre

Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato al Progetto ISA, Isola del Silenzio e dell’Accoglienza, promosso da ASST Nord Milano. Il progetto sostiene percorsi di accoglienza, protezione e assistenza alle donne vittime di violenza.

Silvia Di Biasi, presidente della Società Cooperativa Sociale La Roccia ETS, ha dichiarato: “Ogni donna può. Ma nessuna donna deve farcela da sola”. Nel messaggio ha poi aggiunto che l’obiettivo è che atleti, famiglie e cittadini possano riconoscersi in un impegno condiviso, senza lasciare sole le donne e senza restare indifferenti davanti alla violenza. Ha inoltre detto che “Il valore di questa giornata andrà ben oltre il risultato delle partite”.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con CSI Milano e ASST Nord Milano, con il patrocinio del Comune di Cusano Milanino. Il torneo sarà preceduto dal flash mob “Facciamo insieme… RUMORE contro la violenza”, previsto mercoledì 25 novembre alle 18:00 in Piazza Martiri, davanti al Municipio di Cusano Milanino. Durante l’iniziativa le scarpe rosse diventeranno il simbolo di un “NO” collettivo, accompagnato da un minuto di rumore per rompere il silenzio.