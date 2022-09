La Regina Elisabetta II di Inghilterra non c’è più: dopo 70 anni di regno e di storia, sua Maestà ha lasciato per sempre il mondo terreno.

Ora, stando alla linea di successione al trono inglese, è Carlo III il nuovo re del Rengo Unito: 73 anni, un passato abbastanza tormentato dall’amore e dagli scandali e un patrimonio infinito.

Il patrimonio della corona inglese e di Carlo III di Inghilterra

Carlo III di Inghilterra è ufficialmente il nuovo re; sebbene la cerimonia di incoronazione arriverà tra diversi mesi, il primogenito della defunta Regina Elisabetta II è Re a tutti gli effetti. Regina che ha lasciato nelle mani del figlio un patrimonio di non poco conto, un patrimonio che riguarda la famiglia reale inglese e, a quanto pare, un secondo patrimonio di proprietà della corona britannica.

Stando a quanto stimato dalla rivista Forbes, sembrerebbe che il patrimonio della famiglia reale britannica si aggiri attorno ai 28 miliardi di dollari: castelli e gioielli sarebbero i principali protagonisti di una somma così ingente.

Se invece facciamo riferimento al patrimonio riferito alla sola Regina Elisabetta II, esso dovrebbe raggiungere una cifra pari a circa 550 milioni di sterline! Ma non è finita qui: infatti, pare che Elisabetta II avesse anche un secondo patrimonio, questa volta di proprietà della corona inglese.

Tale somma, però, è di proprietà della Nazione e non è assolutamente a disposizione del sovrano; nessun Re e nessuna Regina, infatti, ne può disporre finanziaramente, ma funge solamente da custode.

Ma veniamo al nuovo Re di Inghilterra Carlo III: il sovrano negli anni fino a oggi ha contato su un patrimonio del tutto personale pari a 100 milioni di sterline. Tale somma deriva dalla raccolta di numerose entrate da parte del ducato di Cornovaglia e da tutta una serie di residence del Regno Unito. Inoltre, Re Carlo III è proprietario di alcune abitazioni di lusso nel Paese.

Viene da sé che adesso il nuovo sovrano dovrà aggiungere alla sua personale somma, quella appartenente al conto della famiglia reale e quella personale della defunta Regina Elisabetta II, ma non solo. D’ora in poi, infatti, Re Carlo III sarà il custode ufficiale anche di tutto il denaro della Nazione che, come ricordiamo, non potrà essere utilizzato.

Re Carlo III e la vicenda dei 3 milioni in contanti

La nomina di Carlo III a nuovo Re di Inghilterra ha già portato non pochi commenti e polemiche. Molti inglesi, infatti, rimangono ancora un po’ dubbiosi su una recente vicenda avvenuta tra il sovrano e lo sceicco del Qatar: cioè?

Sembrerebbe che Carlo III sia stato il protagonista di alcune situazioni finanziare non molto chiare: nel mese di giugno 2022, infatti, la rivista Sunday Times ha dato notizia che tra il 2011 e il 2015 il primogenito di Elisabetta II avrebbe accettato ben 3 milioni di euro in contanti da parte dello sceicco del Qatar, Hamad bin Jassim Jaber Al Thani. Una volta ricevuta l’ingente somma di denaro, Carlo III l’avrebbe depositata sul conto di un ente benefico a lui intestato (ricordiamo infatti che il sovrano è sempre stato molto attento alle questioni sociali e umanitarie).

A fare scalpore non fu il dono dello sceicco all’attuale sovrano (le regole di Buckingham Palace infatti indicano che ai membri della famiglia reale è concesso ricevere assegni per gli enti benefici da loro appoggiati), bensì il fatto di avere ricevuto una somma così cospicua in contanti. Stando alle voci riportate, pare che lo sceicco del Qatar abbia donato 3 milioni di euro a Carlo III per ringraziarlo per l’ottenimento del passaporto britannico.

Dubbi o non dubbi, Re Carlo III ha ora tra le mani letteralmente tutta la corona inglese.