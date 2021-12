Paride Vitale è il responsabile di alcune delle feste di maggiore successo nella scena milanese. Esperto di comunicazione e pubbliche relazioni, dopo aver collaborato con marchi importanti come Sky e Mini, fonda la sua agenzia nel 2011. Conosciamolo meglio.

Chi è Paride Vitale

Paride Vitale è nato il 4 agosto 1977 a Pescasseroli. Sin da piccolo coltiva l’aspirazione di fare il giornalista per tradurre concretamente la propria passione per la scrittura. Nonostante questa passione, per i propri studi superiori sceglie di iscriversi alla facoltà di Economia all’Università di Bologna. Completato il percorso accademico, Vitale viene assunto da Mini in veste di manager delle pubbliche relazioni nella sede di Milano. Ricopre questo ruolo per sette anni; anni nei quali, grazie anche al suo contributo, la sua squadra di lavoro riesce a rilanciare in Italia un marchio prestigioso e a contribuire al suo rinnovato successo.

Vitale lascia il lavoro in Mini, per diventare responsabile degli eventi sul territorio per Sky, per poi arrivare alla gestione delle relazioni pubbliche dell’amministratore delegato Tom Mockridge.

Da sempre dedicato al proprio lavoro, Vitale decide di mettere a frutto quanto appreso grazie alle opportunità che gli sono state offerte dai grandi gruppi presso ii quali ha lavorato. Dopo essere diventato giornalista pubblicista nel 2008, nel 2011 Paride decide di dare vita alla Paridevitale S.r.l, destinata a diventare una delle agenzie più grandi di Milano.

L’agenzia si occupa di organizzazione eventi e di relazioni pubbliche, svolgendo attività di consulenza in strategie di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. Alcuni dei marchi con la quale ha collaborato sono, oltre alcune divisioni di Sky, come Sky Arte: Disaronno, Seletti e H&M.

Della sua vita privata non si hanno molte altre notizie. Si sa, però, che Paride Vitale è sempre in movimento e non solo perché viaggia moltissimo, ma anche perché adora ballare. Tra i suoi locali preferiti c’è il Plastic, che si trova a Milano. Il suo look è molto curato e anche piuttosto originale, come, del resto, la sua personalità.

Paride Vitale a Pechino Express 2022

Paride partecipa a Pechino Express 2022 con Victoria Cabello e per la loro coppia hanno scelto un nome che potrebbe essere davvero tutto un programma e cioè “I Pazzeschi“. Quello che va sottolineato è che i due sono legati da un’amicizia che è nata molti anni fa. Conoscono, quindi, molto bene tutto l’uno dell’altra, sia nei pregi che nei difetti: chissà se sarà un vantaggio per la loro partecipazione al reality.

L’edizione 2022 di Pechino Express sarà all’insegna del cambiamento di rete. Il reality, infatti, non andrà in onda sulla RAI, ma sul canale Sky Uno e su Now in streaming. È questa, però, l’unica novità di rilievo, non ci sono altri cambiamenti e meno che mai per il nome del conduttore, che resta ancora il mitico Costantino della Gherardesca.

L’itinerario che dovranno seguire le 10 coppie in competizione è quello de “La rotta dei Sultani“. Dovranno, quindi, viaggiare lungo un percorso a tappe che parte dalla Turchia, passa per l’Uzbekistan e la Giordania, per, poi, arrivare negli Emirati Arabi. Le coppie dovranno muoversi viaggiando a piedi o con qualunque mezzo di fortuna che saranno in grado di recuperare. Pechino Express è, quindi, come sempre, una bellissima avventura “on the road” che anche nel 2022 toccherà luoghi spettacolari, come la suggestiva città di Petra, in Giordania.