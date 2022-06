Paradise Beach - Dentro l'incubo trama e cast

Lunedì 13 giugno in prima serata alle 21.20, Rai 4 trasmetterà il film Paradise Beach – Dentro l’incubo, che riproporrà in replica il 15 giugno in seconda serata alle 22.53.

Si tratta di un thriller drammatico della durata di 87 minuti, il cui titolo originale è The Shallows, uscito nel 2016 per la regia di Jaume Collet-Serra e girato interamente in Australia e sull’isola di Lord Howe.

Il film, che è stato accolto da recensioni in prevalenza positive, ha incassato in totale 120 milioni di dollari – di cui quasi 55 milioni in Nord America e 65 milioni nel resto del mondo – a fronte di un budget di 17 milioni.

Vediamo dunque qual è la trama di questo successo al botteghino, come si dice in gergo, e quali protagonisti compongono il suo cast.

La trama di Paradise Beach – Dentro l’incubo

A vestire i panni della protagonista, Nancy Adams, è l’attrice Blake Lively, reduce dal film con Woody Allen e nel momento forse più importante della sua carriera; possiamo dire senza timore di smentita che la Serena van der Woodsen di Gossip Girl è ormai dimenticata e Lively ha ampiamente dimostrato di essere tanto altro.

In questo film, dicevamo, interpreta una studentessa di medicina con la passione per il surf che, aiutata dal messicano Carlos, raggiunge una località isolata e quasi sconosciuta chiamata, appunto, Paradise Beach.

Situato nella Bassa California, questo posto incantevole si trova anche a poca distanza da Tijuana: luogo che Nancy ricorda con particolare affetto poiché sua madre, morta di cancro, le scattò qui una foto con la tavola da surf.

A Paradise Beach fa ben presto amicizia con due sconosciuti, anche loro amanti del surf, che sfida ogni giorno cavalcando onde altissime; finché una sera riceve una telefonata del padre che le chiede di tornare a casa da lui e sua sorella.

In preda alla tristezza e già malinconica, Nancy decide così di concedersi un’ultima nuotata. Mentre si avventura da sola, viene improvvisamente aggredita da uno squalo bianco, che la ferisce a una gamba. Riesce a salvarsi soltanto aggrappandosi alla carcassa di una balena e sforzandosi di nuotare fino a uno scoglio isolato dall’alta marea, mentre lo squalo continua ad inseguirla.

Per non morire dissanguata, Nancy usa gli orecchini e la muta da surf per praticarsi una sutura rudimentale, ma efficace, che le permette di trascorrere la notte sulle rocce, aspettando i soccorsi.

La mattina seguente vede un passante sull’arenile e cerca di attirare la sua attenzione gridando disperatamente; ma, ubriaco, l’uomo la ignora e ruba invece ciò che lei aveva lasciato sulla spiaggia. Da questo momento in poi, la situazione precipiterà in un susseguirsi di eventi drammatici che vedranno Nancy lottare e resistere per la sopravvivenza.

Non andiamo oltre per non svelare troppo e rovinare la visione del film, che ricordiamo verrà trasmesso il 13 giugno su Rai 4.

Il cast di Paradise Beach – Dentro l’incubo

Come dicevamo, protagonista assoluta della pellicola è Blake Lively, che venne scritturata per il ruolo principale nell’agosto 2015.

Accanto a lei l’attore Óscar Jaenada nei panni di Carlos, Brett Cullen in quelli del padre di Nancy e Sedona Legge nel ruolo di Chloe Adams.