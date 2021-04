Sicuramente raggiungere il successo internazionale di Jurij Gagarin o della prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova non è facile. Però la misura di un sogno non è il successo, e anche senza questo Paolo Nespoli può portare con sè per sempre la gioia di aver realizzato il suo più grande desiderio.

Chi è Paolo Nespoli

Paolo Angelo Nespoli (Milano, 6 aprile 1957) è un ex astronauta italiano. Diplomato al liceo scientifico decide all’età di vent anni di entrare nella Scuola Militare di Paracadutismo dove esce con il titolo di sottouficciale istrutture del mestiere.

Pronto dunque ad entrare nelle Forze speciali italiane viene mandato in Libano poco dopo aver ottenuto la qualifica e qui, nella Forza Multinazionale di Pace, ottiene il grado maggiore di ufficiale. Non soddifatto frequenta a New York una scuola che gli permette di avere il Bachelor of Science in ingegneria aerospaziale e successivamente consegue un master in aeronautica e astronautica. Completa ufficialmente gli studi con la laurea in ingegneria meccanica all’Università degli Studi di Firenze.

Le spedizioni nello spazio e i traguardi

Dopo numerosi anni di formazione viene assunto dall’ESA, l’agenzia spaziale europea, e qui parte nel 2007 con lo Space Shuttle Discovery. Una missione in cui coordina le attività che vengono banalmente definite “passeggiate nello spazio”.

Torna nella Stazione Spaziale Internazionale tre anni dopo come ingegnere di volo. La missione dura ben 157 giorni ma tutto si conclude alla perfezione con l’atterraggio in Kazakistan. Questa seconda missione viene seguita da una terza portandolo così a totalizzare 313 giorni, 2 ore e 36 minuti nello spazio.

La sua influenza sulla cultura di massa

Durante il periodo in Libano ha modo di conoscere la scrittrice Oriana Fallaci che lo esorta a seguire il suo sogno, proprio come ha fatto negli anni successivi. L’incontro è stato illuminante tanto per Nespoli quanto per lei che si è ispirata a lui nella creazione del protagonista del suo libro “Insciallah”.

Diventa inoltre protagonista di Topolino, ma anche del docu-film “Expedition” realizzato in collaborazione con la NASA e RKA che racconta l’addestramento di Paolo per la Expedition 52/23. Il racconto del momento che precede il lancio viene presentato con grande successo alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.