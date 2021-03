Campionessa mondiale di pattinaggio, ha avuto l’onore di esibirsi sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo: ecco chi è Paola Fiaschini.

Paola Fraschini: chi è?

Paola Fraschini è una pattinatrice professionista di origine ligure. Nata il 25 marzo 1984 a Genova, sin da giovanissima la sua vita è stata caratterizzata dalla dedizione per l’attività sportiva.

Nel corso della sua carriera, ha ottenuto moltissimi successi anche a livello mondiale, che l’hanno resa tra le pattinatrici artistiche italiane più famose.

Nel 2009 ha vinto il campionato del mondo nella categoria Solo dance senior a Friburgo. Questo è stato l’inizio di molte altre vittorie dello stesso titolo: nel 2010 a Portimao in Portogallo, nel 2011 a Brasilia, nel 2012 ad Auckland, nel 2013 a Taipei e nel 2014 a Reus.

La sportiva, inoltre, nel 2010 ha conquistato, insieme al collega Marco Brogi il titolo europeo nella categoria Coppia danza senior a Vic, in Catalogna. Nel 2016 ha ottenuto l’oro ai campionati nazionali, europei, mondiali seniores nei Quartetti con Celebrity.

Dopo essere stata per 7 volte campionessa del mondo, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, portando il pattinaggio fuori dalle piste per farlo avvicinare alle persone. Si è presentata e ha superato audizioni per il ruolo di Ela, uno dei personaggi principali dello show Volta del Cirque du Soleil.

Nei panni di Ela è stata dunque in tour per 3 anni, dal 2017 al 2020.

La Fraschini è anche autrice di un libro dal titolo Come il leone e la farfalla. Nel testo spiega le tecniche attraverso cui è riuscita a raggiungere così tanti traguardi importanti.

L’esibizione a Sanremo 2021

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 andata in onda il 2 marzo, la Fiaschini si è fatta notare per la sua esibizione artistica al fianco del duetto Colapesce e Dimartino. La coreografia interpretata sulle note del brano Musica Leggerissima è stata creata proprio dalla Fiaschini, che è la prima sportiva del mondo del pattinaggio artistico a salire sul palco dell’Ariston.

L’esibizione è stata un successo e con la sua bravura, la pattinatrice ha conquistato tutti i telespettatori. Con un body fuscia, i capelli raccolti in una lunga treccia e i pattini ai piedi, la sua grazia e il suo talento hanno emozionato e sorpreso.